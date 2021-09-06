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Avrupa
BERLİN - AA
Haber Giriş: 06.09.2021 - 12:15 | Son Güncelleme:

Merkel’den Laschet’e destek

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Merkel’den Laschet’e destek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde 7 hafta önce meydana gelen selden etkilenen Schalksmühle beldesini ve Hagen kentini ziyaret etti.

MERKEL, Kuzey-Ren Vestflaya Başbakanı ve 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde CDU/CSU’nun başbakan adayı Armin Laschet ile gerçekleştiği ziyarette, itfaiyecilerle görüştü ve yeniden imar çalışmaları konusunda yetkililerden bilgi aldı, görüşmenin sonunda itfaiyecilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Daha sonra Hagen kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Merkel, neler yapıldığını, nelerin yapılacağını görmek için selden sonra ikinci kez bölgeye geldiğini söyledi.

Merkel’den Laschet’e destek

Merkel, seçimlerden sonra oluşacak hükümet yetkililerinin de bölgeyi ziyaret etmesini isteyerek, “Yeniden yapılanma çalışmaları uzun sürecek. Bu her gün daha da netleşiyor” ifadesini kullandı. Selden etkilenen bir köprünün 14 gün sonra yeniden açılacağını aktaran Merkel, ancak bunun tüm köprüler için geçerli olmadığını belirtti.

Merkel’den Laschet’e destek

Merkel, belediye başkanları ve bölge valileriyle de bir toplantı yaptığı bilgisini paylaşarak, bölge yönetimlerine yapılan destek programlarının süresinin uzatılması gerektiğini kaydetti.

Merkel’den Laschet’e destek

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Şu ana kadar secim süreciyle ilgili çok net konuşmayan Merkel, seçim kampanyasında Laschet’e destek verdi: “Armin Laschet, Almanya’nın bu en büyük eyaletini çok başarılı bir şekilde yönetiyor. Kim böyle bir eyaleti yönetebiliyorsa Almanya’yı da şansölye olarak yönetebilir. Seçimlere kadar yoğun çaba sarf edilmesi gerekiyor. Aynı anda birçok şeyi yapmak zorunda kalacağız. Koronavirüs salgını var, sel felaketi ve ardından Federal Meclis seçimleri var. Ama bunu hep birlikte rahatlıkla başarabileceğimize inanıyorum. Ve Armin Laschet, benim desteğimin olduğunu biliyor.”

Merkel’den Laschet’e destek

Selin yaralarını sarmak için federal hükümet ile yerel yönetimlerin el ele çalıştığını belirten Laschet ise selden etkilenen insanların hızlı bir şekilde yeniden kendi evlerinde oturmalarını sağlamak gerektiğini kaydetti. Almanya’da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde temmuz ortasında aşırı yağışların yol açtığı sellerde 180’den fazla kişi yaşamını yitirmiş, birçok ev ve yapı yıkılmıştı.

Merkel’den Laschet’e destek

Merkel’den Laschet’e destek

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