Merkel’den dramatik çağrı

HER gün yeni tedbirler açıklayan Başbakan Merkel, ulusa dramatik çağrıda bulundu. “Biz her yaşamın ve her insanın sayıldığı bir toplumuz” diyen Merkel “İkinci Dünya Savaşından beri ülkemiz birlik ve dayanışmanın hiç bu kadar önemli olduğu böyle bir sorunla karşılaşmadı. Bu tarihsel bir görev” dedi. Kıtlık alışverişine karşı uyarılarda bulunan Merkel “Hiçbir şey kalmayacakmış gibi kıtlık alışverişi yapmak anlamsız ve tamamen asosyal bir davranış” diye konuştu.

KURALLARA UYUN

Almanya’nın sağlık sistemini öven Merkel, dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden biri olduğunu vurguladı. Bu zor günlerde doktor ve hemşirelerin çok büyük özveride bulunduklarını belirten Merkel, “Onlara tüm kalbimle teşekkür ediyorum” dedi. Böyle zor günlerde insanların sevdikleriyle daha yakın olmak ve birbirine sarılmak istediğini söyleyen Merkel, ama şimdi tam tersi davranışın en doğru olduğunu kaydetti. Herkesi insanlarla ilişkilerinde mesafe tutmaya çağıran Merkel virüsün yayılmasını önlemede herkese görev düştüğünü, bu nedenle kurallara uyulmasını istedi. Başbakan Merkel, “Sizi kurallara uymaya çağırıyorum. Hükümet olarak gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz. Kendinize ve sevdiklerinize dikkat edin” sözleriyle ulusa çağrısını bitirdi.

Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraf: Reuters