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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 18.08.2020 - 17:17,Son Güncelleme:

Merkel’den ‘korona kurallarına uyun’ çağrısı

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Merkel’den ‘korona kurallarına uyun’ çağrısı
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Başbakan Angela Merkel, korona vakalarının yükselmesine karşı halkı kurallara uymaya çağırdı.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Bakanlar Kurulu toplantısını ziyaret eden Başbakan Merkel, basın toplantısında mevcut durumda korona kurallarında bir esneklik beklemeyin mesajı verdi. Gidişin durdurulması gerektiğini vurgulayan Merkel, tatilden dönenleri test yaptırmaya çağırdı. Merkel, “Riskli bölgelerden dönenler karantinaya girmek zorunda, eğer elinde negatif olduğuna dair test sonucu yoksa. Test mecburi. Bu isteğe bağlı bir uygulama değil, enfeksiyondan koruma yasası para cezası ön görüyor. Bu düzenlemenin sıkı bir şekilde uygulanması lazım” dedi. Merkel cezaların sıkı biçimde uygulanması için kontrollerin artırılmasının sevindirici olduğunu söyledi.

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