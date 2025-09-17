Merkel’den barış sinyali

Haberin Devamı

Almanya’nın 16 yıl başbakanlığını yapan Angela Merkel ile yıllarca genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) arasında buzların erimeye başladığının ilk sinyalleri geldi. 2021 yılı aralık ayında başbakanlık koktuğunu terk ettiğinden bu yana CDU’nun etkinlikliklerinden uzak duran Angela Merkel, uzun bir süre sonra, parti güdümlü Konrad Adenauer Vakfı’ndaki (KAS) bir doğum günü etkinliğine katıldı.

2002 yılında CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanlığı koltuğunu altından çektiği Friedrich Merz’in 2021 yılında CDU Genel Başkanı seçilmesinden bu yana partisinden uzak durmaya özen gösteren Merkel, Avrupa Parlamentosu’nun CDU’lu eski Başkanı Hans-Gert Pöttering’in 80. doğum günü vesilesiyle başkent Berlin’deki Konrad Adenauer Vakfı’nın merkezinde düzenlenen sempozyuma katıldı.

Bir dönemler KAS’ın başkanlığını da yapan Pöttering’in doğum gününü kutlayan Merkel, konuşmasında Avrupa Birliği’nin (AB) öneminin altını da çizdi. AB’nin anayasal temelini oluşturan Lizbon Sözleşmesi’nin Pöttering’in başkanlığı döneminde 13 Aralık 2007’de imzalandığını ve 1 Aralık 2008’da yürürlüğe girdiğini hatırlatırken, yaşanan savaşlar ve krizler nedeniyle AB’nin birliktelik sergilemesinin kaçınılmaz olduğunu da vurguladı. Rusya, Çin ve Donald Trump liderliğindeki ABD ile meydan okumaların üstesinden hiçbir ülkenin tek başına gelemeyeceğimin de altını çizdi. 2018 yılından beri KAS’ın başkanlığını yapan Federal Meclis eski Başkanı Norbert Lammert, katılımından dolayı Angela Merkel’e teşekkür etti.