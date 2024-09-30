Merkel’den barış sinyali

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BEŞKENT Berlin’in ünlü Jandarma Pazarı (Gendarmenmarkt) Meydanı’ndaki Berlin-Brandenburg Bilim Akademisi’nin salonunda geçen hafta çarşamba akşamı düzenlenen doğum günü etkinliğine 200’e yakın kişi katıldı.Katılımcılar arasında Almanya’nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Federal Meclis eski Başkanları Rita Süssmuth ile Norbert Lammert, Hessen Eyalet eski Başbakanı Volker Bouffier, Kuzey Ren Vestfalya (KRW) Başbakanı Hendrik Wüst, Federal İçişleri eski Bakanı Thomas de Maiziere, Federal Ekonomi eski Bakanı Peter Altmaier, Federal Besi ve Tarım Bakanı eski Julia Klöckner, Federal Sağlık Bakanı eski Jens Spahn, CDU/CSU Federal Meclis Grubu eski Başkanı Volker Kauder gibi emekli ve aktif CDU’lu politikacılar vardı.Tabii hem CDU’lu hem de ‘kardeş parti’ Hıristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) politikacılar da.CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder de Angela Merkel’i bu gurur dolu mutlu gününde yalnız bırakmamıştı.Doğum günü etkinliğinde Merkel’in yakın dostları da vardı.Yıllardır çok iyi dost oldukları Almanya’nın en çok satan Bild gazetesini de yayımlayan Springer Yayınevi’nin hisselerinin yüzde 90’ını elinde bulunduran Friede Springer de davetliler arasındaydı.

AÇILIŞ KONUŞMASI MERZ’DEN

Angela Merkel ve kimya profesörü eşi Joachim Sauer’i salonun girişinde CDU Genel Başkanı Friedrich Merz ile CSU Genel Başkanı Markus Söder karşıladı.

8 Aralık 2021 tarihinde başbakanlık görevini bıraktığından bu yana Angela Merkel ilk kez CDU’nun düzenlediği bir etkinliğe katılmıştı.

CDU’nun ‘onursal başkanı’ olma teklifini kabul etmeyen, partinin kurultaylarına davet edildiği halde katılmayan Merkel, yaklaşık 3 yıl sonra yine 34 yıldır üyesi olduğu CDU’luların arasındaydı.

Doğum günü etkinliğinin açılış konuşmasını Friedrich Merz yaptı.

Merkel’in 17 Temmuz’daki doğum gününü sosyal medyadaki “30 yılı aşkın süre ülkemizin politikasını etkiledin ve sorumluluk üstlendin. Doğum gününü kalpten kutlarım” paylaşımıyla kutlayan Merz, konuşmasında Angela Merkel’in Euro krizi ve pandeminin atlatılmasında öncülük ederek, Avrupa’da ve Avrupa Birliği’nde dayanışmanın korunmasında çok etkin rol oynadığının altını çizdi.

Alman ekonomisini krizlerden yara almadan çıkarıp güçlendirdiğini vurguladı.

Angela Merkel’in hep “Özgürlük ilk sırada yer almalı” tezinde ısrar ettiğini hatırlatırken, CDU’nun son ‘Temel İlkeler Programı’nın da ‘Özgürlükte Yaşamak’ olduğunu söylemeyi de ihmal etmedi.

Merz, “CDU’ya hep bağlı kalmanı umarım” diyerek, Merkel’in son dönemlerde partinin etkinliklerinden uzak kalmasından rahatsızlık duyduklarını da ima etti.

Friedrich Merz, “Sevgili Angela Merkel” diye başladığı konuşmasının daha sonraki bölümünde “Merkel” demekten vazgeçerek 8 defa daha “Sevgili Angela” söylemini kullandı.

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‘İNİŞLER VE ÇIKIŞLAR VAR’

Merz’in ardından Angela Merkel kürsüye çıkarak mikrofonun başına geçti.

Katılan davetlilere özellikle teşekkür ederken, kendisini Suriyeli sığınmacılara 2015 yılında Almanya’nın kapılarını sonuna kadar açtığı için eleştiren dönemim CSU’lu Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve onun gibileri kastederek, bazı gönderilmeyen ve ulaşmayan davetiyelerin farklı yorumlara yol açacağı esprisini yapmayı da ihmal etmedi.

“Sevgili Friedrich, politik yaşamımızda inişlerimiz ve çıkışlarımız olduğunu herkes biliyor. Şimdi Birlik Partileri’nin başbakan adayı oldun. Bunun hem bir onur hem de sorumluluk olduğunu ben kendi tecrübelerimden biliyorum. Önümüzdeki aylarda sana iyilikler ve başarılar dilerim” dedi.

İnişler ve çıkışlarla hiç şüphesiz Angela Merkel, Friedrich Merz’le yaşanan sürtüşmeleri ima etti.

2000 yılında CDU Genel Başkanı seçilen Merkel, 2002’de CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı olan Merz’in koktuğuna da göz dikti.

Ve aynı yıl o koltuğa oturdu...

Buna çok bozulan Friedrich Merz, milletvekilliğinin yanı sıra Köln’de bir avukatlık bürosunda çalışmaya başladı ve 2009’daki genel seçimlerde aday olmayıp aktif politikadan tamamen uzaklaştı.

Ancak Angela Merkel, 2018 yılında CDU liderliğini bırakacağını ilan eder etmez Merz, aday olacağını açıkladı.

Ama 2018 yılı Aralık ayında Annegret Kramp-Karrenbauer, 2021’de de Armin Laschet karşısında varlık gösteremedi.

Yenilgilere rağmen vazgeçmeyen Merz, 31 Ocak 2022’de ‘üçüncü sıçrayışta’ CDU Genel Başkanı seçilirken, 15 gün sonra da yeniden CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanlığı’nı üstlendi.

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Evet...

Merkel, Kramp-Karrenbauer ve Laschet gitti, CDU’nun başına Merz geçti...

Ve Merkel, doğum günü etkinliğinde Merz’e ‘barış sinyali’ verdi.