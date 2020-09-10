Merkel'den acil çözüm istediler: 2 bin mülteci Almanya’ya getirilmeli

MORIA mülteci kampında yaşanan insanlık dramı sonrası mülteci kamplarının boşaltılması için gösteriler yapıldı. Hamburg ve Berlin gibi kentlerde de düzenlenen gösterilere katılan binlerce kişi yangın sonrası sokakta kalan mültecilerin derhal Almanya’ya getirilmesi istedi. Federal Aile Bakanı Franziska Giffey bugün yaptığı açıklamada, AB’nin karar almasının haftalar, hatta aylar alabileceğine işaret ederek “AB’nin ortak çözüm bulmasından yanayım. Ama AB’nin ortak karar alması haftalar, aylar sürebilir. Biz güçlü ülkeler kendi aramızda karar verip insanları felaketten kurtarmalıyız” dedi. Eyalet başbakanlarının mültecileri kabul edeceklerine yönelik açıklamalarının ardından konuşan Federal Kalkınma Bakanı Gerd Müller de “Eyalet başbakanlarının tekliflerini kabul etmeliyiz. Sokakta kalan Moria kampındaki mültecilerden 2 bini Almanya’ya getirilmeli” dedi. Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich koalisyon ortağı Birlik Partileri’ne “Mülteci kabul etmenin yolunu açın. Başbakan Merkel’den acil bir çözüm bekliyoruz” çağrısında bulundu.





‘ÇÖZÜM İSTEMEK ORTAK KARARI BEKLEMEK DEĞİLDİR’

Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkan Yardımcısı ve Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet de Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’i bir an önce AB içinde çözüm bulmasını istedi. Seehofer “AB içinde çözüm istemek, 27 ülkenin ortak kararı almasını beklemek değildir” sözleriyle bazı AB üye ülkelerin Almanya ile ortak hareket etmesinin yeterli olabileceğini kaydetti.





‘HEMEN KABUL EDİN’

AB ve federal hükümetin mültecileri kabul etme konusunda işi ağırdan almaları Almanya’da yapılan gösterilerle protesto edildi. Başkent Berlin’de çeşitli sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla Ana Tren Garı’nın önündeki meydanda toplanan binlerce kişi, daha sonra Reinhardt, Luisen ve Invavaliden caddeleri üzerinden İçişleri Bakanlığı’nın önüne yürüdü. Göstericiler, ‘Moria’dan Almanya’ya getirin, hemen şimdi’, ‘Yerimiz var’, ‘Sınırlara hayır’ ve ‘Sınır dışı etmeleri durdurun’ sloganları atarak, üzerinde ‘Tüm sığınmacı kamplarını kapatın’, ‘Moria iyi değil’, ‘Kampları boşaltın, hemen kabul edin’, ‘Moria yanıyor hemen tahliye edin’ ve ‘Yazıklar olsun Avrupa Birliği’ yazan döviz ve pankartlar taşıdı. Gösteriler Hamburg, Hannover, Köln, Frankfurt ve Leipzig, Münih şehirlerinde de düzenlendi.





AVUSTRUYA VE HOLLANDA İSTEMİYOR

Moria mülteci kampındaki insanlık dramına rağmen bazı AB üyesi ülkeler mültecileri ülkelerine kabul etmek istemiyor. Mültecilerin Avrupa’ya getirilmesine karşı çıkan ülkelerin başında Almanya’nın komşu ülkeleri Avusturya ve Hollanda geliyor. Her iki ülke de yaptıkları açıklamada mülteci almayacaklarını duyurdular. Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, duygusal davranılmaması gerektiğini belirterek “Avrupa kapılarını aralayamayız. Bu yanlış bir sinyal olur. Mülteciler yine yollara düşer. Boşalan kamp tekrar dolar. Duygusallık yerine daha akılcı davranmalı. Her yaşanan olaydan sonra mültecilerin AB içinde paylaşılmasını tartışmak sorunu çözmeye yardımcı olmaz” dedi.





BİNLERCE KİŞİ EVSİZ KALDI

Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapan Moria Kampı’nda dün gece farklı noktalarda çıkan yangın sonucu binlerce kişi evsiz kalmıştı. Çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiği yangında çevik kuvvet polisleri de kent merkezine yürümek isteyen sığınmacıları engellemek için kamp çevresine barikatlar kurmuştu.