Merkel ziyaretçi (izleyici) tribünündeydi

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Yıllık akreditasyonun yanı sıra özel akreditasyon yaptırdığımız halde içeri girebilmek için yarım saat kuyrukta bekledik.

Elektronik cihazlarla didik didik aranıp iki kez aşı olduğumuzu da gösterdikten sonra nihayet içeri girebildik.

Ben oyalanmadan dosdoğru basın tribünün yolunu tuttum.

Güç bela bir boş yer bulup oturdum.

Kafamı sola çevirdiğimde Başbakan Angela Merkel’i gördüm.

Ziyaretçi (izleyici) tribününde en ön sırada oturuyordu.

Yanında Almanya’nın eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Federal Meclis eski Başkanları Rita Süssmuth, Wolfgang Thierse ve Norbert Lammert oturuyordu.

Kısa bir süre sonra Merkel’e görevi devreden Almanya’nın eski Başbakanı Gerhard Schröder ile Güney Koreli yeni eşi Soyeon Schröder-Kim de izleyici tribününde yerlerini aldılar.

Evet…

Daha bir gün öncesine kadar kendi eviymiş gibi girip çıktığı oturum salonu yerine, Merkel de izleyici tribünündeydi.

Çünkü kurallara göre milletvekili olmadığı için oturum salonunda bulunmasına izin verilmiyordu.

Oturum saat tam saat 09.02’de başladı.

Federal Meclis Başkanı SPD’li Baerbel Bas, oturumu açar açmaz, izleyici tribünde bulunan Angela Merkel’i selamladı.

Yoğun bir alkış koptu.

Yalnız CDU/CSU’lu parlamenterler değil SPD, FDP, Yeşiller ve Sol Parti milletvekilleri de ayağa kalkıp uzun uzun alkışladılar Merkel’i.

Almanya’nın 16 yıl başbakanlığını yapan Angela Merkel bunu hak etmişti.

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) milletvekilleri ise ayağa kalkmadıkları gibi ellerini de kıpırdatmadılar.

Zaman kaybetmeden oylamaya geçildi.

MERKEL ÇOK DURGUNDU

Ve Olaf Scholz, 736 sandalyeli Federal Meclis’te oy kullanan 707 milletvekilinden 395’inin desteğiyle Almanya’nın 9’uncu Başbakanı seçildi.

SPD’li, FDP’li ve Yeşiller’li parlamenterler, çoğunluğun sağlandığını duyar duymaz, ayağa kalkıp Scholz’u uzun süre alkışladılar.

Muhalefet partili milletvekilleri ise sadece seyretmekle yetindiler.

Başkan Bas, 303 ‘hayır’, 6 çekimser ve 3 geçersiz oy çıktığını da açıkladı.

SPD, FDP ve Yeşiller’in toplam 416 milletvekili olduğu halde belli ki bazıları Scholz’u desteklemedi.

Sonradan hasta oldukları için SPD’li 4 ve FDP ile Yeşiller’li birer milletvekilinin oy kullanmadığı ortaya çıktı.

Ama buna rağmen, koalisyon partilerinden en az 15 milletvekili Scholz’a destek vermemişti.

Tabii oylama gizli olduğu için kimlerin destek vermediği hiçbir zaman ortaya çıkmayacak.

Başbakanlıktaki devir teslim töreninde ise Merkel çok durgundu.

Oturum salonunda bulunamadığı için Almanya’nın yeni Başbakan’ını kutlayamadığını söyledi ve orada “Sayın Başbakan, sevgili Olaf Scholz sizi tebrik ederim” diyerek bol şanslar da diledi.

Merkel, 16 yılını geçirdiği başbakanlıktan ayrılırken, yeni ‘ev sahibi’ Scholz, kendisini çok renkli bir buketle ve başbakanlık çalışanlarıyla birlikte alkışlayarak uğurladı.

Almanya’nın eski Başbakanları Helmut Schmidt’in Helmut Kohl’e, Helmut Kohl’ün Gerhard Schröder’e ve Gerhard Schröder’in Angela Merkel’e devir teslimlerine de tanıklık ettim.

Ama hiçbirinde de bu kadar duygu yüklü anlar yaşandığını görmedim.

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ALMANYA’YI DÜNYAYA SEVDİREN BAŞBAKAN

Angela Merkel, yıllarca erkekler hakimiyetinin var olduğu CDU’yu, hâlâ arzu ettiği düzeyde olmasa da dişileştirdi.

Merkel, kendisine ve koltuğuna göz diken CDU’nın içindeki rakipleri Hessen Eyaleti eski Başbakanı Roland Koch’u, Saarland Eyalet eski Başbakanı Peter Müller’i ve CDU/CSU Federal Meclis Grubu eski Başkanı Friedrich Merz’i devre dışı bırakmayı başardı.

Koltuğuna göz diken CDU’lu Aşağı Saksonya Eyalet eski Başbakanı Christian Wulff’u Cumhurbaşkanı ‘yaparak’ ödüllendirdi.

2008’de mali krizi, 2010’da euro krizini, 2015’te sığınmacı krizini ülkesi yara almadan atlattı.

Şimdilerdeki pandemi krizinin aşılması için yoğun çaba gösterdi.

Angela Merkel’le hem CDU Genel Başkanı hem de Başbakanlığı döneminde birkaç kez söyleşi yaptım.

İki kez kendisine özel uçakta Türkiye’ye yaptığı resmi ziyaretlerde refakat ettim.

Gördüğü her yerde yanıma gelip ‘Merhaba’ diyen mütevazı bir başbakandı.

Aynı zamanda başarılı ve Almanya’yı dünyaya sevdiren bir Başbakan.

Güle güle “Sayın Başbakan’ım”…

Güle güle Sayın Merkel…