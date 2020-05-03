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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 03.05.2020 - 11:35,Son Güncelleme:

Merkel yeniden aday olacak mı?

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Merkel yeniden aday olacak mı?
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Başbakan Angela Merkel’in 2021 yılında yapılacak federal seçimlerde yeniden başbakan adayı olması gündemde. Alman siyasetinin önde gelen isimlerinden Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Merkel’in bir dönem daha başbakan olmasıyla ilgili “Bu düşünceyi son zamanlarda sık sık duymadığımı söyleyemem” dedi.

HIRISTİYAN Sosyal Birlik (CSU) eski Genel Başkanı ve Federal İçişleri Bakanı Seehofer, CDU eski Genel Başkanı Merkel’in ülkeyi koronavirüs krizi süresince çok başarılı bir şekilde yönettiğinin altını çizerken “Kriz döneminde Almanya’ya başarıyla öncülük ve liderlik etti. Hem kabinede bakanlarla hem de eyalet başbakanlarıyla mükemmel bir ekip çalışması yürüttü. Onun stratejik yönetimi ve gücü sayesinde bu gerçekleşti. Şu günlerde Almanya’nın başında böylesi bir başbakanımız olduğu için sevinmeliyiz” dedi. Almanya’yı 2005 yılından beri başbakan olarak yöneten Angela Merkel, Suriyeli mültecileri ülkesine kabul ettiği için sert eleştirilere hedef olmuş ve eleştiriler çığ gibi büyüyünce de 2018 yılının sonunda yapılan genel kurulda CDU genel başkanlığına bir daha aday olmamıştı. Merkel, 2021 yılında yapılacak seçimlerde başbakan adayı olmayacağını da ilan etmişti.

 

 

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