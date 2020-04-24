Merkel yeni açılımlar için tarih verdi: 6 Mayıs

ALMANYA koronavirüsle mücadelede başarı elde etmesi sonucu 800 metre kareye kadar olan mağaza ve işyerlerinin açılmasına izin verdi. Ancak büyük işyerleri, alışveriş merkezleri, restoran, kafe, bar, spor salonları, çocuk parklarının halen kapalı olması tartışılıyor. Açılmasına izin verilmeyen iş yerleri hükümetin kararını haksızlık olarak eleştiriyor ve bu karara karşı mahkemeye başvuranlar bile oldu. Başbakan Merkel dün parlamentoda yaptığı açıklamada önlemlerin hızlı açılması tartışmalarına karşı uyardı ve “Bu virüsle uzun süre daha yaşamak zorundayız” diyerek, önlemlerin daha uzun süre uygulamada kalacağı mesajını verdi. Ancak daha fazla açılım baskıları da sürüyor. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti gençler için spor salonlarının, çocuklar için kreş ve oyun parklarının, okulların açılmasını istiyor. 30 NİSAN’DA GÖRÜŞME OLACAK

Başbakan Merkel dün akşam telekonferanslı AB zirvesinden sonraki basın toplantısında yeni açılımları 6 Mayıs tarihinde eyalet başbakanlarıyla görüşeceğini söyledi. Merkel “30 Nisan tarihinde bir görüşmemiz olacak. Orda da bazı şeyleri konuşacağız. Ama bazı iş yerlerinin açılmasının etkilerini 14 gün sonra görebileceğimizi hep söyledik. İlk iş yerleri pazartesi günü açıldı. Diğerleri önümüzdek pazartesi açılacak. Biz hep önlemlerin gevşetilmesinin nasıl etki yapacağına bakmaya karar verdik. Bu sonuçları 10-14 gün içerisinde görebiliyoruz. 6 Mayıs bunun için iyi bir tarih” dedi.