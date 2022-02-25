Merkel Ukrayna’ya saldırıyı kınadı!

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ALMAN Haber Ajansı’nın (dpa) son gelişmelerle ilgili sorularını yanıtlayan Merkel, “Rusya’nın giriştiği bu savaş, İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinden bu yana Avrupa’nın tarihinde derin bir dönüm noktasıdır” dedi. Rusya’nın tutumunun tamamen uluslararası hukuk ihlali olduğunu vurgulayan Merkel, “Bunun savunulacak hiçbir yönü yok. Bunu şiddetle kanıyorum” dedi.

PUTİN’İ DURDURMA GİRİŞİMİNE TAM DESTEK

Merkel, bu saldırının Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırı olduğunu da söyledi. Angela Merkel, federal hükümetin Avrupa Birliği (AB), ABD, G7, NATO ve Birleşmiş Milletler’deki (BM) müttefiklerle birlikte Putin’i durdurma girişimlerine tam destek verdiğini de söyledi.