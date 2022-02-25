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HABERLERAvrupa Haberleri

Merkel Ukrayna’ya saldırıyı kınadı!

#ALMANYA#Angela Merkel#Olaf Scholz
Merkel Ukrayna’ya saldırıyı kınadı

Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel, Rusya’nın Ukrayna’da giriştiği saldırıları kınarken, yerine geçen Olaf Scholz’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i durdurma girişimlerini desteklediğini söyledi.

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ALMAN Haber Ajansı’nın (dpa) son gelişmelerle ilgili sorularını yanıtlayan Merkel, “Rusya’nın giriştiği bu savaş, İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinden bu yana Avrupa’nın tarihinde derin bir dönüm noktasıdır” dedi. Rusya’nın tutumunun tamamen uluslararası hukuk ihlali olduğunu vurgulayan Merkel, “Bunun savunulacak hiçbir yönü yok. Bunu şiddetle kanıyorum” dedi.

PUTİN’İ DURDURMA GİRİŞİMİNE TAM DESTEK
Merkel, bu saldırının Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırı olduğunu da söyledi. Angela Merkel, federal hükümetin Avrupa Birliği (AB), ABD, G7, NATO ve Birleşmiş Milletler’deki (BM) müttefiklerle birlikte Putin’i durdurma girişimlerine tam destek verdiğini de söyledi.

 

 

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