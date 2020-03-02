Merkel: ‘Sonuçtan hiç memnun değiliz’

TOPLANTI öncesi yaptığı açıklamada ırkçı ve İslam düşmanı saldırılara kurban gidenleri anan Başbakan Merkel, “Bu saldırıları durdurmayı şimdiye kadar başaramadığımız için çok üzgünüz. Bizim daha çok şey yapmamız gerekiyor. Çünkü sonuçtan hiç memnun değiliz. Bu ülkede yaşayan herkes kendini güven içinde hissetmeli ve kendi onuruyla kabul görmeli. Anayasa bize bu görevi veriyor. Biz, sözlerin nasıl eyleme dönüştüğünü gördük. Bu, bizim şiddete dönüşmeden önce çok dikkatli olmamız gerektiği anlamına geliyor” dedi.

11’inci Uyum Zirvesi’ne 60 civarında sivil toplum kuruluşu temsilcisi de katıldı. Göçmen sivil toplum kuruluşu temsilcileri Almanya’da aşırı sağ saldırıların istisnai bir durum olmadığını, toplumda ve güvenlik birimlerinde bir ırkçılık sorunu olduğunu, kurumsal ırkçılığın aşırı sağ suçlardaki rolünün bugüne kadar tam olarak aydınlatılmadığını vurguladılar.

IRKÇILIĞA KARŞI KOMİSYON

Zirveden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakan Merkel, ülkedeki aşırı sağ sorunu ele aldıklarını belirtti. Aşırı sağ ve ırkçılığa karşı çalışmalar yürütmek amacıyla kabinede bir komisyon kurma kararı aldıklarını belirten Başbakan Merkel, komisyonun, bilgi ve gelişmeleri düzenli olarak paylaşacağını açıkladı.

Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann Mauz ise yapılan görüşmelerde göçmenlerin çoğunun korktuğu izlenimi aldıklarını söyledi. Kuralacak uzmanlar komisyonunun İslam düşmanlığı konusunu ele alacağını belirten Widmann Mauz, ırkçılık ve belirli gruplara yönelik düşmanlık üzerine çalışmalar yürüteceğini vurguladı.