Merkel sınırları açmakla doğru mu yaptı

MERKEL bu sözü Almanları mülteci göçüne seferber etmek için söyledi. Başlangıçta öyle de oldu. Almanlar tren garlarında mültecileri sevinç ve coşkuyla karşıladı. Varını yoğunu ülkesinde bırakıp kaçan sığınmacılara yardım etmek için insanlar seferber oldu.

Doktorlar ve hemşireler mesai bitiminde mülteci kamplarına giderek hasta tedavi etti.

Meydanlarda mültecilere yardım için giyecek, çocuk oyuncağı, mobilya dağları oluştu.

COŞKUDAN SONRA NEFRET

Ama bu coşku uzun sürmedi. Merkel’in iyi niyetle söylenmiş bu sözü, Almanya’yı kutuplaştırdı. Mülteci göçü Almanya’nın yüzünü değiştirdi. Aşırı sağ güçlendi. Kendilerini yavaş yavaş Almanya’ya ait hissetmeye başlayan göçmenler, yeniden tereddüde düştü. Mülteci krizine kadar adı bile okunmayan AfD, yükselişe geçti. AfD liderlerinden Alexander Gauland, “Merkel ‘Başaracağız’ diyor. Neyi başaracak. Biz asla başarmak istemiyoruz” diyerek fitili ateşledi. Coşku, yerini nefrete bıraktı.

İslam ve mülteci düşmanı PEGIDA hareketi doğdu.

Karlsruhe Valisi Walter Lübcke mülteci alımını savunduğu için 2019’da neonazi cinayete kurban gitti.

Halle’de bir aşırı sağcı, ayin sırasında silahla sinagoga saldırdı, içeriye giremeyince bir kişiyi sinagogun önünde bir kişiyi de Türkiye kökenli birine ait olan döner büfesinde öldürdü.

Hanau’da aşırı sağ saldırı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

BAŞARDI MI?

Başbakan Merkel ise bu çok tartışılan ve eleştirilen “Başaracağız” sözünü bir daha ağzına almadı.

Peki ama Almanya bu sözden 5 yıl sonra mülteci sorununda ne kadar başarılı oldu?

Bugün Almanya’da 1.8 milyon mülteci var. İş Ajansı verilerine göre mültecilerin yüzde 68’i tam veya kısa süreli bir işte çalışıyor. Yüzde 17’si meslek eğitimi görüyor. Yüzde 12’si düşük seviyeli işlerde çalışıyor. Çalışanların yüzde 57’si erkek, sadece yüzde 29’u kadın.

Almanya, mültecilerin iş pazarına uyumunda diğer Avrupa ülkelerinden çok daha başarılı. Mülteciler arasında yüksek olan suç işleme oranı da düşüşe geçmiş bulunuyor. 2018’de yüzde 9.7 olan suç işleme oranı 2019’da yüzde 9.

Ama Alman kamuoyunda mültecilere olumsuz bakış artmış bulunuyor. Anketlere göre Almanların yüzde 44’ü mültecilere halen olumsuz bakıyor.

“Ben o zaman mülteci politikasını destekledim. Bugün de destekliyorum” diyenlerin oranı sadece yüzde 25.7.

“O zaman reddettim bugün de reddediyorum” diyenlerin oranı yüzde 33.3.

“Reddettim ama şimdi destekliyorum” diyenler sadece yüzde 4.6.

“O zaman destekledim şimdi desteklemiyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 17.6.