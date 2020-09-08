Merkel sağlıkçılara seslendi: ‘Sizlere minnetarız’

BAŞBAKANLIK binasından Almanya’nın dört bir yanındaki sağlık çalışanlarına hitap eden ve onları dinleyen Merkel, tüm sağlık çalışanlarına minnettarlığını iletti. Bugün gerçekleşen video konferansında Merkel “Almanya’da salgını kontrol altına almamızda sizlerin payı çok büyük” dedi. Sağlık sisteminin iyileştirilmesi için federal bütçeden ek pay ayrılacağını da vurgulayan Merkel, sağlık çalışanlarına yeni teçhizat sözü de verdi. Merkel, 2026 yılına kadar ülke genelindeki 375 sağlık dairesini 4 milyar euro bütçe ayrılacağını da konuşmasında belirtti. Sağlık dairelerinin personel açığını gidermek için ise 2022 yılına kadar 5 bin kişi istihdam edilecek.