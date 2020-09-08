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Avrupa
BELİN
Haber Giriş: 08.09.2020 - 13:47 | Son Güncelleme:

Merkel sağlıkçılara seslendi: ‘Sizlere minnetarız’

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Merkel sağlıkçılara seslendi: ‘Sizlere minnetarız’
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Başbakan Angela Merkel, pandemi sırasında yoğun mesai harcayan sağlık görevlileriyle video konferans yoluyla toplantı yaptı.

BAŞBAKANLIK binasından Almanya’nın dört bir yanındaki sağlık çalışanlarına hitap eden ve onları dinleyen Merkel, tüm sağlık çalışanlarına minnettarlığını iletti. Bugün gerçekleşen video konferansında Merkel “Almanya’da salgını kontrol altına almamızda sizlerin payı çok büyük” dedi. Sağlık sisteminin iyileştirilmesi için federal bütçeden ek pay ayrılacağını da vurgulayan Merkel, sağlık çalışanlarına yeni teçhizat sözü de verdi. Merkel, 2026 yılına kadar ülke genelindeki 375 sağlık dairesini 4 milyar euro bütçe ayrılacağını da konuşmasında belirtti. Sağlık dairelerinin personel açığını gidermek için ise 2022 yılına kadar 5 bin kişi istihdam edilecek.

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