Merkel oturumu karantinadan canlı izliyor
Almanya’da Federal Meclis, krizine karşı eşi benzeri olmayan yüz milyarlarca Euro’luk yardım paketini görüşüyor. Meclis, çok duygulu anlar ve konuşmalara sahne oluyor. Oturuma korona uygulaması nedeniyle 1.5 metre mesafeyi korumak için 709 milletvekilinden sadece üçte biri katılıyor. Diğer milletvekilleri oturumu bürolarından parlamento televizyonu üzerinden izliyor.
BAŞBAKAN Angela Merkel de korona karantinasında olduğu için oturumu karantinadan canlı izliyor. Merkel’i Federal Meclis’te Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Olaf Scholz temsil ediyor ve hükümet açıklamasını da o yaptı. Scholz, herkesi böylesi zor günlerde Avrupa çapında dayanışmaya çağırdı ve “Biz beraberiz” dedi. Krizin günlük hayatı, ekonomiyi nasıl derinden etkilediğini anlatan Scholz, okulların kapandığını, düğünlerin, tatillerin iptal edildiğini, ekonomik sektörlerin krizle boğuştuğunu söyledi.Scholz, “Böyle bir durumda hükümet olarak vatandaşlarımızın yanında olmak zorundayız. Biz ülke olarak Almanya’nın son yıllardaki ekonomik başarısı sayesinde bunu yapabilecek durumdayız” dedi.
TEK ÜLKEYİZ
Koalisyonun büyük ortağı CDU/CSU Grup Başkanı Ralph Brinkhaus, hükümetin krize karşı yardım paketinin önemini vurguladı ve “Bunu yapabilecek bir ülke varsa, o da Almanya. Önümüzdeki haftalarda bu beraberlik ve dayanışmayı korursak, bu krizden en güçlü çıkarız” dedi. Korona uygulamasıyla 355 milletvekili oy kullanacak.
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