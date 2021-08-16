Merkel ne kadar emekli maaşı alacak?

ALMANYA Vergi Mükellefleri Birliği’nin hesaplamalarına göre Başbakan Merkel, emekli ayrıldıktan sonra yaklaşık 15 bin euro emekli maaşı alacak. The Pionieer’in haberine göre Merkel’in emekli maaşı, milletvekilliği süresi, devlet bakanlığı dönemi ve başbakanlık süresi hesaplanarak belirlendi. Başbakan Merkel, 1991-1994 yılları arasında Federal Aile ve Gençlik Bakanı, 1994-1998 yılları arasında ise Federal Çevre Bakanı olarak görev almıştı.

ŞOFÖR DE VERİLECEK

Başbakan Merkel’e emekliye ayrıldıktan sonra önceki başbakan ve cumhurbaşkanlarına verildiği gibi büro tahsis edilecek ve sekreterya oluşturulacak. Bir büro temsilcisi, iki büro çalışanı tahsis edilecek Merkel’e büro giderlerinin yanı sıra ayrıca bir de şoför verilecek.