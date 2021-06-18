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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 18.06.2021 - 14:37 | Son Güncelleme:

Merkel maçı izleyecek ama...

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Merkel maçı izleyecek ama...

Avrupa Şampiyonası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Gruptaki ilk maçında Fransa’ya 1-0 yenilen Almanya ikinci maçında grubun güçlü takımlarından Portekiz’e karşı mücadele edecek.

Almanya’nın bir üst tura çıkıp çıkmaması açısından önemli olan kritik maçı Başbakan Angela Merkel de izleyecek. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, gazetecilerin konuyla ilgili “Başbakan Merkel maçı izleyecek mi?” sorusuna, “Evet kesinlikle. Ama statta değil” yanıtını verdi. Almanya ile Portekiz arasındaki maç cumartesi günü saat 18.00’de Münih’te oynanacak. Ancak Seibert, Başbakan Merkel’in maçı evinde mi yoksa başka bir mekânda mı izleyeceği ile ilgili bilgi vermedi.

 

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