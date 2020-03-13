Merkel, İstanbul zirvesine katılmayabilir

HÜKÜMET Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’de olağan haftalık basın toplantısında Başbakan Merkel’in gelecek haftaki randevularıyla ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Seibert, İstanbul zirvesini randevular arasında saymayınca bir gazeteci, “Başbakan Merkel salı günü İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyecek mi?” diye hatırlatmada bulundu. Seibert bu hatırlatmaya, “Koronavirüsle ilgili durumu biliyorsunuz. Bu yüzden görüşme planlama aşamasında” cevabını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada mültecilerin durumuyla ilgili Merkel ve Macron ile İstanbul’da salı günü üçlü zirve yapılacağını, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un da katılımıyla zirvenin dörtlü olabileceğini söylemişti.