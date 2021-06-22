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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 22.06.2021 - 16:16 | Son Güncelleme:

Merkel ikinci doz aşısını vurdurdu

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Merkel ikinci doz aşısını vurdurdu

Almanya Başbakanı Angela Merkel’e ikinci doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandığı bildirildi.

Alman Haber Ajansı’nın (DPA) hükümet sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Merkel ikinci doz aşıyı ‘birkaç gün önce’ yaptırdı. İlk doz Kovid-19 aşısını 16 Nisan’da AstraZeneca ile yaptıran 66 yaşındaki Merkel’e şimdi Moderna aşısı uygulandığı bilgisi paylaşıldı. Almanya’da devam eden aşı kampanyasında 42 milyon 540 bin 863 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 26 milyon 274 bin 154 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

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