Merkel: İdlib’de ateşkes şart

“TÜRKİYE mülteciler için çok hizmet verdi. Biz bunu hep vurguladık. İdlib’de olup bitenlerle Türkiye için durum bir kez daha çok farklı gelişti. Orada bir ateşkese ihtiyacımız var. Bizim orada, Türkiye sınırına yığılan yüz binlerce Suriyeli için bir koruma bölgesine ihtiyacımız var. Bunun zaten 3 milyonu aşkın Suriyeli mülteciyi alan, bir milyon kadar Afgan ve İranlı göçmen alan Türkiye’nin durumunu zorlaştırdığı anlaşılır bir durum. Biz bunu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la birlikte detaylıca konuştuk. ‘Türkiye’ye nasıl bir yardımda bulunabiliriz?’ ve ‘Rusya’yla ateşkese uyulması konusunda ne yapabiliriz?’ sorusunu ele aldık. Türkiye Cumhurbaşkanı yeterli derecede destek görmediği düşüncesinde. Türkiye-AB arasında imzalanan mülteci sözleşmesinin yerine getirilmesi için Türkiye’ye ek yardımların konuşulması gerekir.