‘Merkel, hem Almanya hem Avrupa için bir şans’

HAFTALIK ‘Focus’ dergisine konuşan Seehofer, yaklaşık 16 yıldır Almanya Başbakanlığı yapan Angela Merkel ile çok iyi bir dostluk ilişkileri olduğunu söyledi. Merkel’e saygı duyduğunu söyleyen Seehofer, “Angela Merkel çok büyük bir politikacıdır. Bunu özellikle vurguluyorum. Bugün pandemiye karşı mücadelede birçok Avrupa ülkesine göre başarılı olmuşsak, bunu Angela Merkel’e borçluyuz” diyerek çalışmalarını övdü. 2008-2019 yılları arasında ‘kardeş parti’ Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi’nin (CSU) Genel Başkanı, 2008-2018 yıllarında Bavyera Eyalet Başbakanı olarak görev yapan Seehofer, 2017 yılındaki genel seçimlerden sonra Başbakan Merkel’in kendisine kabinede görev almak isteyip istemediğini sorduğunu söyledi. Buna olumlu yanıt verdiğini belirten Seehofer, “Şayet çok iyi bir dostluk ilişkimiz olmasaydı, Merkel’in kabinesinde görev almazdım” dedi. ‘BİZ LİBERAL BİR AİLEYİZ’

Seehofer, zaman zaman aralarında görüş ayrılığı yaşandığı halde yıllardır kararlı bir tutum sergileyen Merkel’in hem Almanya hem de Avrupa için bir şans olduğunu da dile getirdi. Horst Seehofer, CDU/CSU’nun başbakan adayı Armin Laschet’in başarılı bir politika sergileyeceğinden hiç şüphe duymadığını da söyledi. Almanya’nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren Vestfalya’da (KRV) bu başarısını kanıtladığına da dikkati çekti. CSU’daki 50 yıllık politik kariyerini sonlandırmaya hazırlanan 71 yaşındaki Horst Seehofer, kendisinin kişisel başarısı olmasa da siyasi yaşamındaki en büyük başarının iki Almanya’nın birleşmesinin olduğunun altını çizdi. “Biz liberal bir aileyiz” diyen Seehofer, kızının birkaç gün önce Hür Demokrat Parti’ye (FDP) üye olmasından rahatsızlık duymadığını söyledi.