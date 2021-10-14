Merkel hayranı Alexis, yaptırdığı balmumu heykelini CDU Bremen teşkilatına hediye etti

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MERKEL’in balmumundan heykeli yaklaşık 3 hafta önce tamamlanarak Bremen’e getirilmişti. Merkel’in balmumundan heykeli yaklaşık 10 bin euroya mal oldu. Heykeli CDU Bremen Eyalet Teşkilatı Başkanı Carsten Meyer-Heder teslim aldı. Meyer-Heder, balmumundan heykel yerleştikten sonra gastronom Alexis Vaiou ile birlikte, heykelin önünde bir de selfie çekti.

‘ÇÜNKÜ ONU ÇOK SEVİYORUM’

‘Merkel’in heykelini neden yaptırdığınız’ sorusuna “Çünkü onu çok seviyorum” yanıtını veren Yunan asıllı Alexis Vaiou, uzun zamandan beri Merkel hayranı olarak biliniyor. Merkel’in doğum gününde Berlin’deki yerel gazetelerde doğum günü tebriği ilanı da veren Alexis Vaiou, “Böyle bir başbakana bir daha sahip olamayacağız” diyerek hayranlığını dile getirdi.