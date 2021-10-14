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HABERLERAvrupa Haberleri

Merkel hayranı Alexis, yaptırdığı balmumu heykelini CDU Bremen teşkilatına hediye etti

#Angela Merkel#Alexis Vaiou#Balmumu Heykeli
Merkel hayranı Alexis, yaptırdığı balmumu heykelini CDU Bremen teşkilatına hediye etti

Başbakan Angela Merkel’in büyük hayranı olan Bremenli gastronom Alexis Vaiou’un Çin’de yaptırdığı Merkel’in balmumundan heykeli, CDU Bremen Teşkilatı Merkezi’ne yerleştirildi.

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MERKEL’in balmumundan heykeli yaklaşık 3 hafta önce tamamlanarak Bremen’e getirilmişti. Merkel’in balmumundan heykeli yaklaşık 10 bin euroya mal oldu. Heykeli CDU Bremen Eyalet Teşkilatı Başkanı Carsten Meyer-Heder teslim aldı. Meyer-Heder, balmumundan heykel yerleştikten sonra gastronom Alexis Vaiou ile birlikte, heykelin önünde bir de selfie çekti.

‘ÇÜNKÜ ONU ÇOK SEVİYORUM’
‘Merkel’in heykelini neden yaptırdığınız’ sorusuna “Çünkü onu çok seviyorum” yanıtını veren Yunan asıllı Alexis Vaiou, uzun zamandan beri Merkel hayranı olarak biliniyor. Merkel’in doğum gününde Berlin’deki yerel gazetelerde doğum günü tebriği ilanı da veren Alexis Vaiou, “Böyle bir başbakana bir daha sahip olamayacağız” diyerek hayranlığını dile getirdi.

 

 

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#Angela Merkel#Alexis Vaiou#Balmumu Heykeli

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