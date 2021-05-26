Merkel döneminde 3 intihal istifası

Ve “İntihal bir tür sahtekârlık ve hırsızlıktır”.

İşte şimdiye kadar, Almanya’da 22 Kasım 2005’ten beri koltuğunda oturan Almanya Başbakanı Angela Merkel kabinesinde görev alan 3 Bakan, doktora tezlerinde intihal yaptıkları suçlamaları yüzünden istifa etti.

Son ‘kurban’ (!) Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı Franziska Giffey’di.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Berlin Eyalet Teşkilatı Eş Başkanı da olan Giffey, Berlin Hür Üniversitesi’nde (FU-Berlin ‘Avrupa Komisyonu’nun sivil topluma katılım politikaları’ başlığı altında yaptığı doktora tezinde, kaynak belirtmeden bazı alıntılara yer verdiği, yani ‘intihal’ suçlamalarına hedef oldu 2019 yılında.

Tabii Giffey, tüm suçlamaları reddetti ve doktora çalışmasının incelenmesi için FU-Berlin’e şahsen başvurdu.

Üniversitede oluşturulan komisyon uzun süre Giffey’in doktora çalışmasını inceledi ve 2019 sonbaharında bir ‘kınamayla’ yetindi.

Bunun üzerine SPD’li politikacı Dr. titrini kullanmaktan feragat ettiğini açıkladı.

Ancak zamanla ne olduysa FU-Berlin geçen yıl kasım ayında yeniden harekete geçerek aynı doktora tezini bir daha inceleme kararı aldı.

Her ne kadar komisyon kararını henüz açıklamasa da, Franziska Giffey, bulunduğu makamın prestijine ve partisine zarar vermemek için bakanlıktan istifa etmek istediğini söyledi Başbakan Merkel’e.

Tam da pandemiyle mücadelede yoğun bir dönemde gelen bu istifaya Merkel hiç de sevinemedi.

Ancak Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’e Bakan Giffey’i görevden alma önerisinde bulundu geçen hafta.

Çünkü yasalara göre kural buydu.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı olarak tüm ülke için sorumluluk taşıdınız. Tüm ülke bu ağır krizin üstesinden gelmek için hala da boğuşurken siz bu sorumluluğu taşıdınız” diyerek Bakan Giffey’e teşekkür etti.

Evet, intihal suçlamaları yüzden bakanlıktan istifa etti Fransizka Giffey.

Ama 26 Eylül’de genel seçimlere paralel olarak yapılacak Eyalet Parlamentosu seçimlerine SPD’nin Berlin Eyalet Başbakanı (Berlin’e Hükümet Eden Belediye Başkanı) adayı olarak katılmaya kararlı olduğunu da ilan etti.

Merkel kabinesinde intihal suçlamaları yüzünden ilk istifa Hıristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Federal Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg’den geldi.

Tam adı Karl-Theodor Johann Jacob Philipp Franz Joseph Sylvester Buhl-Freiherr von und zu Guttenberg olan ve asil bir aileden gelen CSU’lu politikacı, 2008-2009 yıllarında partisinin Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

2009 yılı şubat ayında henüz 37 yaşındayken Almanya’nın en geç Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanı oldu.

Aynı yıl kasım ayında da Almanya’nın tarihinde en genç Federal Savunma Bakanı olarak göreve getirildi.

2011 yılında da doktora tezinde intihal yaptığı suçlamalarına hedef oldu.

Saçma diyerek suçlamaları geri çevirdi.

Ancak Bayreuth Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi Fakültesi Araştırma Komisyonu intihal yaptığı kararını verip doktor titrini iptal etti.

Bunun üzerine ‘Geleceğin Almanya Başbakanı’ gözüyle bakılan Karl-Theodor zu Guttenberg, hem bakanlıktan hem de milletvekilliğinden istifa ederek aktif politikadan koptu.

Zu Guttenberg’den bir yıl sonra Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Annette Schavan, 32 yıl önce Düsseldorf Heinrich Heinemann Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nde yazdığı ‘Kişi ve Vicdan’ başlıklı tezinin bazı bölümlerinde intihal yaptığı suçlamalarına hedef oldu.

Tabii Schavan da suçlamaları geri çevirdi.

Ancak Dr. titri iptal edilince hem bakanlığı hem de milletvekilliğini bıraktı.

Fakat çok iyi dost oldukları Başbakan Merkel, Schavan’a sahip çıktı.

Schavan 2014 yılında Vatikan’a Almanya Büyükelçisi olarak atandı.

Güven mektubunu Hıristiyan aleminin ruhani lideri Papa Françesco’ya sunup göreve başlayan Annette Schavan 2018 yılına kadar Almanya’yı Roma’da-Vatikan’da temsil etti.