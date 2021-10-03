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HABERLERAvrupa Haberleri

Merkel, ‘Demokrasi kendiliğinden orda durmuyor...’

#Almanya#Merkel#Avrupadan Haberler
Merkel, ‘Demokrasi kendiliğinden orda durmuyor...’

İki Almanya’nın birleşmesinin 31. yılı anma etkinlikleriyle kutlandı. Resmi kutlamalar bu yıl Saksonya-Anhalt eyaletine bağlı Halle an der Saale kentinde gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ve Başbakan Angela Merkel, CDU Genel Başkanı Armin Laschet katıldı.

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BAŞBAKAN Merkel burada yaptığı konuşmada, demokrasi için mücadele çağrısı yaptı. Merkel, “Demokrasi sadece kendiliğinden orada durmuyor. Onun için her gün tekrar ve tekrar birlikte çalışmak zorundayız” dedi. Merkel, zaman zaman, demokratik başarıların fazla hafife alındığından endişe duyduğunu da vurguladı. Basın özgürlüğü gibi çok değerli bir olguya saldırılar yapıldığını belirten Merkel, kamuoyunda, yalan ve dezenformasyonun kin ve nefreti körüklemek için kullanıldığına ve bununla demokrasiye saldırıldığına dikkat çekti. Merkel, 1989 yılındaki doğu Almanya’da iki Almanya’nın birleşmesine yönelik barışçıl gösteriler yapan doğu Alman halkını da övdü.

Merkel, ‘Demokrasi kendiliğinden orda durmuyor...’

REKOR BAYRAKLA ATLAYIŞ
Öte yandan iki Almanya’nın 31. birleşme gününde bir de rekor kırıldı. Paderborn kentinde paraşütçüler 6 bin metrekare büyüklüğündeki Alman bayrağıyla atlayış gerçekleştirdi. Parasütçüler bayrakla birlikte 3 bin 500 metreden atladı. Bayrak gökyüzünde açıldı. Alman bayrağı rüzgârın da etkisiyle planlandığı yere düşmedi. Bayrak, planlanan boş alanın yanındaki ormanlık alanda ağaçların üstüne düştü. Ancak havadayken bayrağın tamamen açıldığı ve rekor girişiminin başarılı olduğu belirtildi. En büyük bayrakla atlayış Guinness rekorlar kitabına girecek. Murat TOSUN / BERLİN - Fotoğraflar: dpa / Getty Images / Reuters

Merkel, ‘Demokrasi kendiliğinden orda durmuyor...’

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Merkel, ‘Demokrasi kendiliğinden orda durmuyor...’

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#Almanya#Merkel#Avrupadan Haberler