Merkel de ifade verdi

FEDERAL Meclis’te grupları bulunan tüm partilerin temsilcilerinin yer aldığı komisyonda soruları yanıtlayan Merkel, kendisine dönük suçlamaları geri çevirdi. Kendisinin 2019’da Çin’e yaptığı resmi ziyaret sırasında Wirecard’ın Çinli All Scott Financial şirketini satın alması için ağırlığını koyduğu iddialarının da tamamen asılsız olduğunu söyledi. Wirecard şirketindeki yolsuzluklardan kesinlikle haberi olmadığını belirten Başbakan Merkel, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmelerde iki ülke arasında her alanda ilişkilerin geliştirilmesi için atılması gereken adımları konuştuklarını belirtip, herhangi bir kurum veya şirket için ağırlığını koyduğu yönündeki iddiaların tamamen hayal ürünü olduğunu vurguladı. Federal hükümetin ekonomi politikasının Alman şirketlerin yurt dışında yatırım yapmalarını desteklemek olduğunu ifade eden Merkel, Çin ziyareti sırasında da Alman şirketlerin yatırım alanları ve olanakları üzerinde durulduğunu söyledi. Öte yandan Federal Meclis Wircard Soruşturma Komisyonu’na dün (perşembe) Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de ifade verdi. Her iki politikacı da Wirecard şirketi yolsuzluğundan hükümetin de kendilerinin de sorumlu olmadığını vurguladı. Markus Braun

HAYALİ BİLANÇO

Almanya’da finans sektöründe geleceği en parlak şirket gözüyle bakılan elektronik ödeme sistemleri şirketi Wirecard 1999 yılında kuruldu. 2019’da şirket yönetiminin yıllardır bilançoda hile yaptığı ortaya çıktı. Bilançolarda, Filipinler’deki bankalarda şirketin 1.9 milyar eurosunun bulunduğu yer aldığı halde bunun tamamen hayal ürünü olduğu belirlendi. 22 milyar euro değerindeki şirket borsada birden değer kaybedince Wirecard’ın CEO’su Markus Braun istifa etmek zorunda kaldı ve kısa bir süre sonra da gözaltına alınarak tutuklandı. Geçen yıl haziran ayında da şirket iflasını verdi. Şirkete para yatırıp hisse satın alan 11 bin 500 hissedar, 12.5 milyar eoro talebiyle dava açtı.