Merkel de ifade verdi

FEDERAL Meclisâ€™te gruplarÄ± bulunan tÃ¼m partilerin temsilcilerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± komisyonda sorularÄ± yanÄ±tlayan Merkel, kendisine dÃ¶nÃ¼k suÃ§lamalarÄ± geri Ã§evirdi. Kendisinin 2019â€™da Ã‡inâ€™e yaptÄ±ÄŸÄ± resmi ziyaret sÄ±rasÄ±nda Wirecardâ€™Ä±n Ã‡inli All Scott Financial ÅŸirketini satÄ±n almasÄ± iÃ§in aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyduÄŸu iddialarÄ±nÄ±n da tamamen asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu sÃ¶yledi. Wirecard ÅŸirketindeki yolsuzluklardan kesinlikle haberi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BaÅŸbakan Merkel, Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Xi Jinping ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde iki Ã¼lke arasÄ±nda her alanda iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi iÃ§in atÄ±lmasÄ± gereken adÄ±mlarÄ± konuÅŸtuklarÄ±nÄ± belirtip, herhangi bir kurum veya ÅŸirket iÃ§in aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±n tamamen hayal Ã¼rÃ¼nÃ¼ olduÄŸunu vurguladÄ±. Federal hÃ¼kÃ¼metin ekonomi politikasÄ±nÄ±n Alman ÅŸirketlerin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yatÄ±rÄ±m yapmalarÄ±nÄ± desteklemek olduÄŸunu ifade eden Merkel, Ã‡in ziyareti sÄ±rasÄ±nda da Alman ÅŸirketlerin yatÄ±rÄ±m alanlarÄ± ve olanaklarÄ± Ã¼zerinde durulduÄŸunu sÃ¶yledi. Ã–te yandan Federal Meclis Wircard SoruÅŸturma Komisyonuâ€™na dÃ¼n (perÅŸembe) Federal Maliye BakanÄ± Olaf Scholz ile Federal Ekonomi BakanÄ± Peter Altmaier de ifade verdi. Her iki politikacÄ± da Wirecard ÅŸirketi yolsuzluÄŸundan hÃ¼kÃ¼metin de kendilerinin de sorumlu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.Â Markus Braun

HAYALÄ° BÄ°LANÃ‡O

Almanyaâ€™da finans sektÃ¶rÃ¼nde geleceÄŸi en parlak ÅŸirket gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lan elektronik Ã¶deme sistemleri ÅŸirketi Wirecard 1999 yÄ±lÄ±nda kuruldu. 2019â€™da ÅŸirket yÃ¶netiminin yÄ±llardÄ±r bilanÃ§oda hile yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. BilanÃ§olarda, Filipinlerâ€™deki bankalarda ÅŸirketin 1.9 milyar eurosunun bulunduÄŸu yer aldÄ±ÄŸÄ± halde bunun tamamen hayal Ã¼rÃ¼nÃ¼ olduÄŸu belirlendi. 22 milyar euro deÄŸerindeki ÅŸirket borsada birden deÄŸer kaybedince Wirecardâ€™Ä±n CEOâ€™su Markus Braun istifa etmek zorunda kaldÄ± ve kÄ±sa bir sÃ¼re sonra da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak tutuklandÄ±. GeÃ§en yÄ±l haziran ayÄ±nda da ÅŸirket iflasÄ±nÄ± verdi. Åžirkete para yatÄ±rÄ±p hisse satÄ±n alan 11 bin 500 hissedar, 12.5 milyar eoro talebiyle dava aÃ§tÄ±.

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