Merkel daha fazla mülteci alacak!

MUHALEFET ve yerel yönetimlerden gelen ‘daha fazla sığınmacı alalım’ seslerine kulak asan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ayrıca Midilli’de yeni bir kampın kurulması gerektiğini de savundu. Kampın Avrupa Birliği inisiyatifiyle kurulmasını ve yine AB’nin kontrolü altında olması gerektiğini düşünen Merkel, konuyu çarşamba günü önce Bakanlar Kurulu’nda ele alacak. Ardından aynı günün akşamı koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) genel başkanlarıyla yapacağı görüşmede gündeme getirecek. Merkel’in ertesi gün de ortaya çıkan görüşlerini Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile paylaşması bekleniyor.



