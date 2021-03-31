Merkel, CDU/CSU’lu başbakan istemiyor mu?

Bild gazetesinin manşete taşıdığı haberinde, ismi açıklanmayan bir milletvekilinin, “Bundan iki yıl önce Angela Merkel bana ‘Hükümette olmamak Birlik Partileri için çok iyi olur’ imasında bulundu” sözlerine yer verildi. Başbakan Angela Merkel’in hafta sonunda ARD’ye verdiği demecinde “Tek o değil” diyerek KRV Başbakanı Armin Laschet’i de eyalette kısıtlamaları uygulamak istememekle suçlaması, muhafazakâr kanadın sancılarını artırdı. 2000-2018 yılları arasında CDU’nun genel başkanlığını yapan Başbakan Merkel’in kısa bir süre önce partinin başına geçen Laschet’i hedef göstermesi olası başbakan adayı ‘kardeş parti’ CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’i de şaşırttı. Söder, “Başbakan Merkel ile CDU Genel Başkanı arasında seçimlere 6 ay kala böyle bir sürtüşme yaşanması çok tuhaf” dedi.

‘ADAYI BELİRLEYİN’ BASKISI

CDU/CSU’nun son dönemlerde büyük ölçüde oy kaybına uğraması üzerine muhafazakâr kanada, “Başbakan adayını zaman kaybetmeden belirleyin” baskısı iyice artmaya başladı. CDU Lideri Armin Laschet ile CSU Genel Başkanı Markus Söder, muhafazakâr kanadın başbakan adayının kim olacağını en geç mayıs ayı sonuna kadar ilan etmeyi planlarken, tabandan eleştiriler arttı. Bazı CDU’lu politikacılar, “Kaybedecek zamanımız yok. Başbakan adayı vakit kaybetmeden ilan edilmeli” açıklamasında bulundu.

Son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarında, Almanların yüzde 58’e yakınının muhafazakâr kanadın başbakan adayının Markus Söder’in olmasını desteklediği belirlendi. Armin Laschet’e destek ise yüzde 23’te kaldı. CDU/CSU’ya desteğin her geçen gün azaldığı da ortaya çıktı. Yapılan anketlere göre geçen yılın ortalarında toplam oyların yüzde 40’ını, ocak ayı sonlarında yüzde 38’ini alacağından hareket edilen CDU/CSU’nun, bu hafta sonu genel seçim olsa ancak yüzde 25 oy alacağı saptandı. Anketlere göre Yeşiller yüzde 23, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 17, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 10, Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 10 ve Sol Parti yüzde 9 oy alacak.