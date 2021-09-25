Merkel bunu hak etmedi

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Yanında Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) başbakan adayı Armin Laschet de vardı.Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkar çıkmaz ‘Eski Bazar Meydanı’nı dolduranlardan alkış geldi.Ama aynı zamanda yuhalayalar da vardı.Hem de 1990 yılından beri yapılan tüm genel seçimleri doğrudan kazandığı kendi seçim bölgesi Stralsund’da.“Merkel gitmeli”, “Defol git! Defol git”, “Vatan haini”, “Biz halkız-Halk biziz” diye slogan atıp Merkel’in konuşmasını engellemek için gürültü koparıyorlardı.Sonradan bunların baştan beri Kovid-19 ’la mücadelede başarılı olunması için alınan önlemlere karşı olan ‘Querdenker’ (Aykırı Düşünenler) ve aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Parti (NPD) yandaşları olduğu ortaya çıktı.Merkel bunlara aldırış etmeden, engelleme girişimlerine rağmen konuşmasını yaptı.Ama Angela Merkel , böyle bir davranışı ve suçlamaları hak etmedi.

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Angela Merkel, eski Doğu Almanya olarak bilinen Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin (DDR) çöküşüne yol açan ve 1989 yılında “Biz halkız!”, “Halk biziz!” sloganlarıyla düzenlenen gösterilerde yer aldı.

Angela Merkel, diğer ‘demokrasi sevdalıları’ ile birlikte yollara düşüp, özgürlük için her şeyi göze alarak sonuna kadar mücadele verdi.

Bir yerde Stralsund’da kendisini susturmak isteyen ‘aşırılar’ ve ‘aykırılar’, Merkel ve diğer ‘özgürlük sevdalılarının’ bu kararlı mücadelesi sayesinde düşüncelerini ifade etme özgürlüğüne kavuştu.

Hiç düşünmeden, utanıp sıkılmadan “Vatan haini” dedikleri Angela Merkel, eski Doğu Almanya’da ilk kez 1990 yılı nisan ayında yapılan ‘hür seçimle’ iktidara gelen Lothar de Maiziere başbakanlığında kurulan hükümetin Sözcü Yardımcısı oldu.

Ve 3 Ekim 1990’da iki Almanya’nın birleşmesinden sonra 2 Aralık 1990 tarihinde yapılan ilk ortak genel seçimlerde Federal Meclis’e CDU milletvekili olarak girdi.

Çok geçmeden 1991 yılında Helmut Kohl kabinesinde Federal Aile ve Gençlik Bakanı olarak görev aldı.

1994-1998 yılları arasında da Federal Çevre, Doğa Korunması ve Reaktör Güvenliği Bakanlığı yaptı.

Ve 2000 yılında da CDU Genel Başkanı oldu.

2018 yılına kadar bu görevini başarılı bir biçimde sürdürdü.

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Angela Merkel, 2005 yılında CDU ile ‘kardeş parti’ CSU’yu iktidara taşıdı.

Önce SPD ile ‘büyük koalisyon hükümetini’ kurdu, 2009-2013 yıllarında da Hür Demokrat Parti (FDP) ile ortaklık etti.

2013 yılında yeniden SPD ile kurduğu ‘büyük koalisyon hükümeti’ hâlâ iktidardadır.

Angela Merkel, baştan beri erkekler hakimiyetindeki ‘CDU’nun ilk kadın Genel Başkanı’dır.

Angela Merkel, ‘Almanya’nın ilk kadın Başbakanı’dır.

‘Aykırı Düşünenler’ ve aşırı sağcı NPD’lilerin “Vatan haini” diye çamur atıp hakaret ettikleri Angela Merkel, 16 yıldır Almanya’yı başarılı bir şekilde yöneten, yalnız Avrupa’nın değil, dünya politikasının şekillenmesinde etkin rol oynayan bir politikacıdır.

Kendisine dünya genelinde saygı duyulan bir ‘devlet kadını’dır.

Angela Merkel, dünya genelinde 2008 yılında yaşanan mali krizden Almanya’yı güçlendirerek çıkarmıştır.

Angela Merkel, 2011 yılında yaşanan ‘euro krizi’nin üstesinden gelinmesinde etkin rol oynamıştır.

Angela Merkel, 2015 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin çoğu kapılarını sığınmacılara sonuna kadar kapatırken, Almanya’nın kapılarını sonuna kadar açıp hem tam bir insanlık sergilemiş hem de Avrupa’nın prestijini kurtarmıştır.

Angela Merkel, İngiltere’nin terk edip gittiği AB’nin bütünlüğünü koruması için her türlü çabayı göstermiştir.

Merkel’in 16 yıldır sürdürdüğü başbakanlığı döneminde Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 4 başkan, Fransa’da 4 cumhurbaşkanı, İngiltere’de 5 başbakan ve İtalya’da 7 başbakan görev yapmıştır.

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Angela Merkel, ‘aykırıların’ ve ‘aşırıların’ yuhalamalarını da suçlamalarını da hak etmemiştir.

Hem de hiç hak etmemiştir.

Merkel’i yuhalayanlara yuh olsun!

Hem de yuh yuh olsun!