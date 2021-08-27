Merkel birinci nesli onore edecek

Deutschlandstiftung Integration-Almanya Uyum Vakfı’nın insiyatifiyle gerçekleştirilecek olan ödül töreni 31 Ağustos’ta başbakanlıkta yapılacak. Törene Almanya Uyum Vakfı Başkanı eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff ve Federal Hükümet Göç ve Uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz da katılacak. Başbakan Merkel, gösterdikleri çaba ve gayretle çocuklarına ekonomi, bilim, kültür-sanat ve spor gibi alanlarda başarılı olmanın yolunu açan ebeveynleri verdiği ödülle onore edecek. Korona kısıtlamaları nedeniyle az sayıda davetlinin katılacağı tören 31 Ağustos’ta saat 14.00’te federal hükümetin www.bundesregierung.de online sayfasından canlı yayınlanacak. BÜYÜK KATKI SAĞLADILAR

Başbakanlıkta düzenlecek ödül töreninin partnerlerinden olan Almanya Uyum Vakfı Yöneticisi Gonca Türkeli-Dehnert, göcün 60. yılı ve ödül törenini gazetemize değerlendirdi: “1960’lı yıllardan itibaren çalışmak amacıyla Almanya’ya gelen anne ve babalarımız bu ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağladılar. Bir yandan sevdiklerini arkalarında bırakıp dilini ve kültürünü bilmedikleri bir ülkeye gelerek zor şartlarda çalıştılar.”

AYRILMAZ BİR PARÇASI OLDULAR

Öte yandan da çocuklarının en iyi eğitim imkânlarından yararlanması için uğraştılar. Göçün üzerinden 60 yıl geçti ve bugün Almanya’nın ayrılmaz bir parçası haline geldiler. Onların çocukları da, bugün, bilimden sanata, ekonomiden spora kadar farklı alanlarda örnek gösterilecek işlere imza attılar ve anne-babalarının emeğini boşa çıkarmadılar. Başbakan Angela Merkel’in bu insanların emek ve katkılarını unutmayarak onları onore etmesi çok anlamlı. Biz de vakıf olarak bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyor ve bunu, emeği geçen tüm göçmenlere bir borcumuz olarak görüyoruz”

1973’TE İŞÇİ ALIMINI DURDURDU

İkinci Dünya savaşı sonrasında kurulan Federal Almanya Cumhuriyeti, sanayide iş gücü açığını kapatmak amacıyla 1950’li yıllardan itibaren farklı ülkelerle iş gücü alımı anlaşmaları imzaladı. İlk olarak 1955’te İtalya ile başlayan iş gücü alımı anlaşmaları kapsamında 1960’te Yunanistan ve İspanya, 1961’de Türkiye, 1963’te Fas ve Güney Kore, 1964’te Portekiz, 1965’te Tunus ve 1968’de eski Yugoslavya devletleriyle anlaşmalar imzalandı. Bu süre içinde yüzbinlerce insan başta sanayi olmak üzere maden ocakları ve farklı birçok sektörde zor işlerde çalıştı. Almanya, dünyada patlak veren petrol krizi ve sanayide işçi ihtiyacının da kalmaması nedeniyle 1973 yılında yurt dışından işçi alımını durdurdu.