Merkel Biontech’i ziyaret etti: ‘Etkisi çok büyük muhteşem bir ürün’

MERKEL ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Komplike üretim süreci hakkında küçük de olsa bir fikir edinme imkânımız oldu. Ürüne baktığınız zaman sanki çok heyecan verici bir ürün değilmiş gibi gözükse de etkisi çok büyük olan muhteşem bir ürün” dedi. Merkel, BioNTech’in onlarca yıllık araştırma sonucunda geliştirdiği aşıyla birlikte hızlı bir şekilde salgından nasıl kurtulabileceğinin yolunu bulduklarını kaydetti.

ÇALIŞANLARI DA ZİYARET ETTİ

Merkel, “Bu uzun araştırma dönemi temeli oluşturmak için çok gerekliydi ve bu, bilim, araştırma ve inovasyona yatırım yapmamız gerektiği yönündeki düşüncelerimi tasdikledi ve güçlendirdi” dedi. Merkel ziyareti sırasında BioNTech’in çalışanlarıyla da tanışma fırsatı bulduğunu söyleyerek, ekibin tutkuyla ve angaje olmuş bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.

‘KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM’

Prof. Dr. Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci’nin tüm strese rağmen aşıyı geliştirdiklerini belirten Merkel, “Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. Merkel, ziyaret vesiylesiyle aşı olmayanlara da çağrı yaptı ve aşı olmalarını tavsiye etti. Merkel, aşı sayesinde insanların hem kendilerini hem de başkalarını koruyabileceklerini kaydetti.

1 MİLYAR DOZ AŞI ÜRETİLECEK

Merkel’in konuşması sonrası söz alan Prof. Dr. Özlem Türeci, ziyaretinden dolayı Başbakan Merkel’e teşekkür etti. Bio teknoloji konusunda Almanya’nın lider durumda olduğunu kaydeden Türeci, Marburg tesisinin ise mRNA aşı üretim konusundaki en büyük merkezi olduğunu kaydetti. Özlem Türeci, 550 çalışanıyla birlikte yıl sonuna kadar 1 milyar doz aşı üretileceğini de söyledi.