Merkel belgeseli 27 Şubat’ta ARD’de gösterilecek

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BELGESELDE, Merkel’in başbakanlığı bırakmasından iki gün önce 8 Aralık 2021’de başbakanlık binasında yapılan röportaja da koronavirüs salgını patlak verdikten sonra Aralık 2020’de halka hitaben yaptığı duygusal konuşmaya da yer veriliyor. Konuşmalarında soğukkanlı ve rasyonel olarak bilinen Merkel, salgınla ilgili insanları evde kalmaya çağıran duygusal konuşmasının çok da fayda getirmediğini söylüyor. Röportajında konuya değinen Merkel, “Ancak şunu söylemeliyim ki, etkisi çok soğukkanlı ve duygusuz konuşmamdan daha iyi değildi. Yani, ‘Ah, biraz daha duygusal olsaydı, hepimiz onu takip ederdik’ iddiası hiç doğru değil” şeklinde konuşuyor.

Merkel belgeselinde İngiltere eski Başbakanı Theresa May de görüşlerini aktarıyor. May, kadın siyasetçilerin medyada ve kamuoyunda duygusal olmalarının beklendiğini ancak bunun olması durumunda zayıflık olarak görüldüğünü belirtirken, “Yani hiçbir şekilde kazanamazsın. Ancak bu Merkel için geçerli değil” diye belirtiyor.

Merkel’in başbakanlığı döneminde en iyi ilişki yürüttüğü ABD Başkanı Barack Obama da belgeselde yer alıyor. Merkel’e çok değer verdiğini ve ikisinin de ortak yanı bulunduğunu kaydeden Obama, Almanya’nın ilk kadın başbakanı olduğunu kendisinin ise ilk siyahi ABD Başkanı olarak seçildiğini söylüyor. Belgeselde, 2011 yılında Merkel’in ABD’nin en büyük onur ödüllerinden olan ‘Özgürlük Madalyası’ alırken görüntüler de gösteriliyor.