BAŞBAKAN Angela Merkel, Federal Meclis’te hükümetin AB dönem başkanlığında izleyeceği siyasetin ana hatlarını anlattı. Birinci sırada Avrupa’nın korona krizinden beraber ve daha güçlü çıkması geliyor. İklim değişikliği, dijitalleşme gibi konuların yanında Afrika’ya ağırlık vereceklerini belirten Merkel, Çin’le de açık bir diyalogdan yana olduklarını söyledi. Salgının, Avrupa’nın ne kadar ‘kırılgan’ olduğunu gösterdiğine, başlangıçta milli reflekslerin öne çıktığına işaret eden Merkel, “Avrupa hassas. Hiçbir ülke tek başına bu krizden çıkamaz. Bizim ortak hedefimiz, birlikte, kalıcı ve geleceğe dönük olarak krizin üstesinden gelmek olmalı” dedi. Konuşmasında, aşırı sağ ve popülistlerin Avrupa’da güçlenmesine de değinen Merkel, “Radikal güçler şimdi siyasete malzeme yapmak için sadece ekonomik krizi bekliyorlar” dedi ve AfD sıralarına dönerek, “Burada üzerine alınmış görünen birileri var” dedi. YARDIM PARASI TARTIŞILDI

SPD grubu adına konuşan Martin Schulz da AfD eski başkanı Alexander Gauland’a hitaben, “Biliyor musunuz sayın Gauland, burada utanması gereken biri varsa, o da partisini demokratların mı yoksa neonazilerin mi yöneteceğine bir türlü karar verememiş bir partinin başkanıdır” dedi. AfD Grup Başkanı Alice Weidel ise Başbakan Merkel’i, Almanların parasını diğer Avrupa ülkelerine hibe etmekle suçladı. Weidel, AB yardım paketi için, “Kim ödeyecek bu paraları? Alman vergi mükellefleri. Bu durumda milyarlar bağışlayacak halde değiliz. Biz kendimize yardım etmeliyiz” diye konuştu.

SPD adına konuşan Nezahat Baradari, korona aşısıyla ilgili, “Biz aşıyı tüm dünya için istiyoruz. Bizim için önce Avrupa değil, önce insanlık gelir” dedi. FDP Genel Başkanı Christian Lindner, “500 milyar Euro söz konusu. Ama bu paralar nereye harcanacak, kimse bilmiyor” dedi. CSU Grup Başkanı Alexander Dobrindt, “Avrupa’nın içinde bulunduğu bu durumda Almanya’ya sağmal inek diyenler, bu Meclis’te sığır olmamak için dikkat etsin” diye konuştu. CDU Grup Başkanı Ralph Brinkhaus, Avrupa için harcanan paraların bir saniyelik çatışma ya da savaştan çok daha ucuz olduğunu vurguladı. Yeşiller Grup Başkanı Katrin Göring Eckardt, Merkel’i AB dönem başkanlığını iklim başkanlığına dönüştürmeye çağırdı. Sol Parti Grup Başkanı Amira Mohamed Ali, barış Avrupa’sı yerine silahlanma için milyarlarca paralar harcandığını eleştirdi.