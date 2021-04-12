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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: Getty Images
Haber Giriş: 12.04.2021 - 12:53 | Son Güncelleme:

Merkel aşısını erteledi

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Merkel aşısını erteledi

Almanya’da ne zaman aşı olacağı merakla beklenen Başbakan Angela Merkel, hafta sonu parti toplantısı nedeniyle aşı randevusunu iptal etti.

Bild gazetesinin haberine göre aşı sırası gelen Merkel, pazar günü Tempelhof Aşı Merkezi’nde saat 14.00’te aşı olacaktı. Ancak, CDU/CSU’nun başbakan adaylarıyla ilgili yapılacak toplantı nedeniyle, AstraZeneca aşı randevusunu internet üzerinden iptal etmek zorunda kaldı. Hükümet Sözcüsü, “Başbakan en kısa zamanda aşı olacak ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirecek” dedi. Başbakan Merkel, sürekli olarak aşı sırası geldiği zaman aşı yaptıracağını belirtiyordu. Öte yandan Merkel’in sol orta parmağı zedelenme nedeniyle tedaviye alındı. Ancak parmağındaki zedelenmenin nasıl oluştuğu öğrenilemedi.

 

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