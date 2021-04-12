Merkel aşısını erteledi

Bild gazetesinin haberine göre aşı sırası gelen Merkel, pazar günü Tempelhof Aşı Merkezi’nde saat 14.00’te aşı olacaktı. Ancak, CDU/CSU’nun başbakan adaylarıyla ilgili yapılacak toplantı nedeniyle, AstraZeneca aşı randevusunu internet üzerinden iptal etmek zorunda kaldı. Hükümet Sözcüsü, “Başbakan en kısa zamanda aşı olacak ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirecek” dedi. Başbakan Merkel, sürekli olarak aşı sırası geldiği zaman aşı yaptıracağını belirtiyordu. Öte yandan Merkel’in sol orta parmağı zedelenme nedeniyle tedaviye alındı. Ancak parmağındaki zedelenmenin nasıl oluştuğu öğrenilemedi.