Merkel, Alman iş insanlarıyla Afrika’ya gitti

BU sabah saat 11.00’de Alman Hava Kuvvetleri’ne ait Airbus A 340 tipi Theodoır Heuss uçağıyla hareket eden Merkel’e, enerji, mali hizmet, nakliyat, lojistik, güvenlik ve inşaat sektöründen şirket yöneticileri eşlik ediyor. Merkel’in ilk durağı Güney Afrika’nın başkenti Pretoria. Perşembe sabahı Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Matamela Cyrill Ramaphose tarafından askeri törenle karşılanacak olan Merkel, ikili görüşmesinin ardından Alman ve Güney Afrikalı iş insanlarıyla toplantı yapacak. İkili görüşmede Libya krizinin de önemli bir rol oynayacağı belirtildi.

Kıtada en çok çevreye zararlı CO2 sera gazı salan ülkelerin başında gelen Güney Afrika’da 600 Alman şirketi iş yapıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 17 milyar Euro. Ülkedeki yüksek işsizlik nedeniyle Güney Afrika’nın kömür ocaklarını kapatması beklenmiyor.

AYNI GÖZ HİZASINDA ORTAKLIK

Cuma günü Angola’ya geçecek olan Başbakan Merkel, başkent Luanda’da Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço’yla görüşecek. Merkel ve Angola Cumhurbaşkanı birlikte Almanya Angola Ekonomi Forumu’nu açacaklar. Merkel’in ikinci Afrika ziyaretinin amacının reform çabalarını desteklemek ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek olduğu belirtildi. Merkel, Davos Ekonomi Zirvesi’nde “Afrika’yla aynı göz hizasında ortaklık” çağrısında bulunmuştu.