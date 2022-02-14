Haberin Devamı

‘@bundeskanzler’ adıyla profil açan Scholz, “Frank-Walter Steinmeier, en zor dönemlerde vatandaşlara yön vermiş ve devlet adamlığı gömleğini giymiştir. Buna devam edecek olmasından dolayı çok mutluyum. Tebrikler sayın Cumhurbaşkanı. Ve bu arada: Merhaba Twitter” diye ilk mesajını paylaştı. Kısa süre sonra ikinci bir mesaj daha atan Olaf Scholz, bu kez de takipçilerine teşekkür etti: “Kısa zamanda beni takibe aldığınız için teşekkür ederim. Ben siyasetimi duyurmak iddiasıyla başbakan oldum ve bunu bu kanal üzerinden de devam ettireceğim. En azından 280 karakterin izin verdiği ölçüde. Bundan çok memnunum.”

Olaf Scholz, ‘@OlafScholz’ adlı kendi kişisel hesabını da kullanmaya devam edecek. Scholz, yeni hesabında seçim bölgesiyle ilgili duyuruları paylaşacağını açıkladı. Resmi olarak doğrudan Twitter’ı kullanmayan eski Başbakan Angela Merkel, hükümet sözcüsü Steffen Seibert aracılığıyla mesajlarını paylaşmıştı.

Haberin Devamı