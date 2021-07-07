Mercedes’e de dava açtı

KONUYLA ilgili açıklamada bulunan vzbv Genel Başkanı Klaus Müller, Mercedes müşterilerine tazminat ödenmesi talebiyle Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde dava açtıklarını duyurdu. Mercedes kullanıcılarının egzoz gazı emisyon değerleri hakkında bilinçli olarak kandırıldığını ileri süren Müller, otomobil üreticilerinin teknik açıklamalar yaparken daha dikkatli olması uyarısında bulundu. Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA) tarafından daha önceleri yapılan değerlendirmede Stuttgart merkezli otomobil üreticisi Mercedes-Benz’in dizel araçların emisyon değerlerinin saptanması esnasında onayı alınmamış ve değerleri olduğundan düşük gösteren teknik donanım kullandığı gerekçesiyle söz konusu araçların geri çağrılmasını istemişti. İddiaları sürekli geri çeviren Mercedes yönetimi ise kullandıkları yöntemin yönetmeliklere uygun olduğunu ileri sürmüştü. Şimdi mahkemenin konuyu sonuca bağlaması bekleniyor.