‘Meng Meng’ ikiz yavrularını doğurdu

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YAVRULARIN ağırlıkları sırasıyla 169 gram ve 136 gram, uzunlukları ise yaklaşık 14 santimetre. Şu anda tamamen tüysüz, sağır, kör ve pembe renkte olan yavruların siyah-beyaz kürkleri ilerleyen günlerde ortaya çıkacak. Berlin Hayvanat Bahçesi Müdürü ve veteriner Dr. Andreas Knieriem, “Yavruların sağlıklı doğmuş olmasından dolayı çok rahatladım. Küçükler canlı görünüyor ve anne Meng Meng, bize ‘ayı sevgisinin’ ne anlama geldiğini gösteriyor. Yavrularına büyük bir özenle bakıyor” diye konuştu. Çin’in Chengdu Panda Merkezinden iki uzman da yavruların bakımı konusunda hayvanat bahçesine destek veriyor. Berlin Hayvanat Bahçesi, bu uzmanların yılda yaklaşık 20 doğuma tanıklık ettikleri için oldukça tecrübeli olduklarını açıkladı. İki uzman, hayvanat bahçesi ekibiyle birlikte yavruların sıcaklığını sürekli izleyerek, onları ölçüp tartıyorlar.

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149 GÜNLÜK GEBELİK SÜRECİ

Meng Meng, 26 Mart’ta yapay olarak döllenmişti. 11 Ağustos’ta ultrasonla iki kalp atışı tespit edildi ve sadece 11 gün sonra yavrular dünyaya geldi. Hayvanat bahçesi yetkilileri, gebelik süresinin 149 gün sürdüğünü belirtti. İlk etapta Meng Meng ve yavruları, panda yuvasının arka bölümünde ziyaretçilerden uzak bir şekilde zaman geçirecek. Babası panda ‘Jiao Qing’ ise doğada olduğu gibi yavruların bakımında yer almıyor. Pandalar doğumlarının yaklaşık yarısında ikiz doğuruyorlar ancak sadece birini büyütüyorlar. ‘Meng Meng’ ise hayvanat bahçesinde her iki yavruyu da büyütmek için destekleniyor. Panda sütü oldukça yüksek enerji içeriyor ve panda yavruları doğumdan sonra en hızlı büyüyen memeliler arasında yer alıyor.

11 yaşındaki Meng Meng 2019 yılında ilk yavrularını dünyaya getirmişti. ‘Pit’ ve ‘Paule’ isimli yavrular hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin favorileri olmuştu. Ancak geçen yılın sonunda Çin’e geri gönderildiler. Tıpkı ebeveynleri gibi, yeni doğan yavrular da Çin Halk Cumhuriyeti’ne ait olup, panda diplomasisi kapsamında sadece belirli ülkelere ödünç veriliyorlar. Doğal yaşam alanlarında 2 binden az yetişkin büyük panda kaldığı tahmin ediliyor.