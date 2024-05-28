Menekşe Korosu’yla neşe dolu bir gece!

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HAMBURG’da yaklaşık 13 yıldır faaliyet gösteren Menekşe Korosu’nun yaz konseri keyifli anlar yaşattı. Hamburg Eyalet Parlamentosu milletvekili Güngör Yılmaz’ın kurucusu ve sözcüsü olduğu, koro şefi Aziz Özdemir yönetimindeki koronun konseri, Bergedorf ilçesindeki Körber Vakfı’nın etkinlik salonu KörberHaus’da düzenlendi. Konser öncesi geleneksel çay ve kuru pasta ikramında misafirler tanışıp, sohbet etme imkânı buldular. Federal Parlamento Başkan Vekili Aydan Özoğuz, Hamburg Eyalet Başbakanı Dr. Peter Tschentscher ve eşinin, Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara ve KörberHaus yöneticisi Eva Nemela’nın onur konukları olarak izlediği konserde, koro farklı müzik tarzlarındaki parçaları Türkçenin yanı kısmen Kürtçe, Almanca, İtalyanca ve Farsça okudu.

(soldan sağa) Eva Nemela (KörberHaus Yöneticisi), Aydan Özoğuz (Federal Parlamento Başkan Vekili), Dr. Peter Tschentscher (Hamburg Eyalet Başbakanı), Emine Derya Kara (T.C. Hamburg Başkonsolosu)

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SOLOLAR COŞTURDU

Koro şefi Aziz Özdemir (ut, saz), Mete Tiril (piyano), Yıldırım Güner (kanun), Yüksel Buzoğlu (ut), Senem Gökçe (kemençe), Alican Yılmaz (keman), Erol Sağbur (ritim), Bülent Kurtuluş (perküsyon) ve 37 koro üyesinden oluşan Menekşe Korosu iki bölüm ve 20 parçadan oluşan konserinde, dinleyicilere keyif dolu anlar yaşattı. Solistler Gülcihan Bozkurt, Flora Abedinpour, Nil Şahin, Arzu Caba, Onay Dülger, Gülçin Yıldız, İsmail Doğaner, İhsan Durur, Münir Yıldırım ve Caner Yıldız gösterdikleri performansla dinleyicileri coşturdular.

Nil Şahin, Arzu Caba ve Onay Dülger’in ‘Kantocu Kızlar’ solosu neşe dağıttı.

Aydan Özoğuz (Federal Parlamento Başkan Vekili), Dr. Peter Tschentscher (Hamburg Eyalet Başbakanı), Güngör Yılmaz (Menekşe Korosu)

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AMAÇ TANITMAK VE KAYNAŞTIRMAK

İkisi Aziz Özdemir’in senfoni orkestrası için bestelediği parçalar olmak üzere, Nurhan Damcıoğlu’ndan Barış Manço’ya, Kazım Koyuncu’dan Kayahan’a uzanan yelpazede, parçaları yerine göre rock, yerine göre cazımtrak tarzda okuyan koronun neşesi dinleyicilere de sıçradı. Konser sonunda hararetle alkışlanan koro, barış ve hoşgörü mesajları veren ‘Hayat Bayram Olsa’ ile bis yaptı. Güngör Yılmaz, Menekşe’nin Türk müziğini tanıtmayı ve müziğin evrensel diliyle insanları kaynaştırmayı kendine görev edindiğini belirterek, “Bu nedenle konserlerimizde parçaların Almancaya tercüme edilmiş sözlerini Türkçe bilmeyen dinleyicilerimiz için fona yansıtıyoruz ve parçaları kısmen Alman ve başka dillerde okuyoruz” diye konuştu.

Güngör Yılmaz

Münir Yıldırım, İhsan Durur, Caner Yıldız üçlüsü ‘Tulumbacılar’ı okudu

(soldan sağa) Güngör Yılmaz (Menekşe Korosu), Emine Derya Kara (T.C. Hamburg Başkonsolosu), Aydan Özoğuz (Federal Parlamento Başkan Vekili)