Menekşe Korosu, sevgi ve barış dolu müziğiyle büyüledi

HAMBURG
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 10:35
Almanya’nın Hamburg kentindeki Thalia Tiyatrosu tarafından düzenlenen ‘Nachbarşchaften-Komşuluklar’ festivalinde Aziz Özdemir yönetimindeki Menekşe Korosu konseri müzikseverleri bir araya getirdi.
ALMANYA’nın en önemli tiyatroları arasında bulunan Hamburg’daki Thalia Tiyatrosu’nun düzenlediği ve 29 Eylül’e kadar sürecek ‘4. Nachbarşchaften-Komşuluklar’ festivalinde sahne alan Menekşe Korosu, hasret, barış ve sevgi mesajları veren parçalarla büyüledi. Thalia Tiyatrosu’nun Altona ilçesindeki salonundaki konser büyük ilgi gördü. Hamburg’da yaklaşık 14 yıldır faaliyet gösteren, Hamburg Eyalet Parlamentosu milletvekili Güngör Yılmaz’ın kurucusu ve sözcüsü olduğu, Aziz Özdemir yönetimindeki koro okuduğu parçaların içeriğini Türkçe bilmeyenlerin de kavrayabilmesi için Almanca tercümesini fona yansıttı.
SURİYELİ KADINLAR KOROSU URSİNA KONUK OLDU
Thalia bünyesindeki Embassy of Hope projesi kapsamında faaliyet gösteren Rami Omar yönetimindeki Suriyeli Kadınlar Korosu Ursina da, Menekşe Korosu’nun özel konuğu olarak konserde Arapça parçalar okuyarak renk kattı. Koro şefi Aziz Özdemir (ut, saz), Mete Tiril (piyano), Deniz Kaçan (kanun), Yüksel Buzoğlu (ut), Erol Sağbur (ritim) ve Bülent Kurtuluş (perküsyon) oluşan saz heyeti eşliğinde, iki bölümden oluşan konserde Menekşe Korosu üyeleri barış, hoşgörü ve sevgi mesajları veren parçalar seslendirdi. Konserin son parçasında koro üyeleri dinleyicileri sahneye alarak birlikte dans ettiler.
MÜZİĞİN EVRENSEL DİLİ
Güngör Yılmaz, kutuplaşmanın yoğunlaştığı bir dönemde insanları müziğin evrensel diliyle birbirlerine yakınlaştırmayı amaçladıklarını ifade ederek, “Thalia Tiyatrosu ile uzun yıllardan beri farklı alanlarda ortak çalışmalar yapıyoruz. Festivale ilk kez katıldık. Ursina ile birlikte dinleyicilere güzel bir müzik akşamı yaşattık. Farklı kültürlerden insanların birbirleriyle iletişim sağlamalarına vesile olduk. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. Thalia Tiyatrosu dramaturgu ve festival organizatörü Julia Lochte
festivalinin programına www.thalia-theater.de internet adresinden ulaşılabileceğini belirtti.