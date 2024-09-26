Menekşe Korosu, sevgi ve barış dolu müziğiyle büyüledi

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ALMANYA’nın en önemli tiyatroları arasında bulunan Hamburg’daki Thalia Tiyatrosu’nun düzenlediği ve 29 Eylül’e kadar sürecek ‘4. Nachbarşchaften-Komşuluklar’ festivalinde sahne alan Menekşe Korosu, hasret, barış ve sevgi mesajları veren parçalarla büyüledi. Thalia Tiyatrosu’nun Altona ilçesindeki salonundaki konser büyük ilgi gördü. Hamburg’da yaklaşık 14 yıldır faaliyet gösteren, Hamburg Eyalet Parlamentosu milletvekili Güngör Yılmaz’ın kurucusu ve sözcüsü olduğu, Aziz Özdemir yönetimindeki koro okuduğu parçaların içeriğini Türkçe bilmeyenlerin de kavrayabilmesi için Almanca tercümesini fona yansıttı.