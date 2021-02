Menajerle soyulmayın!

Her gün Avrupa'da yaşayan dost arkadaşlardan telefon alıyorum "Yeğenim çok iyi futbolcu. B.Münih alt yapısında oynuyor. Türkiye'de kulüplerden teklifler var." sözü gibi yüzlerce mesaj alıyorum.

Geçmiş yıllarda Avrupa'nın çeşitli kentlerinden yetenekli ve gelecek vaat eden gençler ve ailelerini "Çocuklarınızı Türkiye'de büyük kulüplere transfer edeceğiz. Ama öncelikle kamp ve maç ücretleri için 20-50 bin euro vereceksiniz" diyerek dolandırdılar.

Hatta sezon başında bir dostum Avrupa'nın en iyi takımlarının U19 takımlarında oynayan oğlunu getirmiş. 2'lig takımlarından biri ile anlaşmış. Dostumdan ise bir menajer 20 bin euro para almış. Fakat çocuk gittiği 2. lig takımının antrenmanlarına 2 kez çıkmış sonra "Kadromuz doldu. Senin gibi çok oyuncumuz" var denilerek transferin son günü kapıya konulmuş. Avrupa'da oynayan ve idealleri olan genç neden Türkiye'ye gelmek ister. Ya yeteneksizdir, ya da Türkiye'deki astronomik para cezbediyor ya da çok saf! Avrupa'da lütfen önünüze çıkan her menajere inanmayın. Kısaca dolandırılmayın. Avrupalı yıldız olacak futbolcuya sahip çıkar tıpkı Mesut Özil, Emre Can, İlkay Gündoğan gibi! Emek ve alın teri ile kazandıklarınızı sahte menajerlere kaptırmayın. Dikkatli olun!