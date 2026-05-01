Memmingen’de camiye çirkin saldırı

Saat 04.00 sularında bünyesindeki Memmingen Merkez Camii’ne gelen cemaat, cami girişinde gerçekleştirilen provokatif saldırıyı fark etti. Durumun hemen emniyet güçlerine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

DOMUZ KAFASI CAMİ İSMİNİN ÜZERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Edinilen bilgilere göre saldırgan ya da saldırganlar, domuz kafasını mermer taş üzerinde yazılı cami isminin hemen üzerine yerleştirdi. Ayrıca cami tabelası ile birlikte duvarlara, bazı kapı ve pencerelere domuz kanı sürüldüğü tespit edildi. Saldırganların olay sonrası hızla bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

POLİS ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın 1 Mayıs İşçi Bayramı’na denk gelen Cuma sabahında gerçekleşmesi dikkat çekerken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yetkililer, görgü tanıklarının Memmingen Emniyeti ile irtibata geçmesini istedi.

TOPLUMDA TEPKİ YARATTI

İbadet saatinde gerçekleşen çirkin saldırı, bölgede yaşayan Müslüman toplum başta olmak üzere geniş kesimlerin tepkisine neden oldu. Olayın, İslamofobik bir nefret suçu olabileceği değerlendiriliyor.

SALDIRILARIN FAİLİ AŞIRI SAĞ

Yetkililer, saldırıların büyük kısmından aşırı sağcı gruplar ve Almanya için Alternatif (AfD) gibi hareketlerin sorumlu olduğunu belirtiyor. Ancak uzmanlar, sorunun sadece aşırı uçlarla sınırlı olmadığının altını çiziyor.

Deutschlandfunk'un haberine göre, CLAIM eş direktörü Rima Hanano, “Toplumda aşırı derecede İslam karşıtı duygular görüyoruz. Her iki kişiden biri Müslüman karşıtı ifadelerle hemfikir” diyerek endişelerini dile getirdi.

MÜSLÜMANLARA YÖNELİK SALDIRILARDA REKOR ARTIŞ

Almanya'da Müslüman toplumu hedef alan İslamofobik saldırılar son yıllarda alarm verici boyutlara ulaştı. Hak savunucusu sivil toplum kuruluşu (STK) CLAIM'in verilerine göre, 2024 yılında ülkede 3 bin 80 İslamofobik olay kayıtlara geçti. Bu rakam, 2023 yılındaki bin 926 vakaya kıyasla yüzde 60’lık dramatik bir artış anlamına geliyor ve günde ortalama sekiz saldırıya denk geliyor.

Saldırıların şiddet düzeyi de artarken, 2025'te 2 cinayet, 198 fiziksel saldırı ve camileri hedef alan 70’ten fazla saldırı kaydedildi. Müslüman kadınlar saldırılarda en çok hedef alınan grup olurken, olayların yüzde 71’i kadınlara yönelik gerçekleşti.