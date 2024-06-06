Memleketine 3 yılda 2 bin ağaç diktirdi

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AĞAÇLARIN sulanması için tertibat da kurduran Yoleri, önümüzdeki yıllarda da ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Ağaçların dikimine aracılık yapan Yaşar Dönmez, “Hemşerimiz Ali Yoleri, 3 yıl boyunca farklı türde 2 bin ağacın dikimine destek sundu. Bu yıl 600 yeni ağacın dikimini kendisinin desteğiyle gerçekleştirdik. Kendisi, memleketine son derece bağlı bir hemşerimiz. Yalnız ağaç dikimiyle kalmadı, ağaçların sulanması için de ekipman desteği sağladı. Her insanın çevresine, değerlerine sahip çıkması gerekiyor. Bu anlamda abimiz son derece örnek bir insan. Kendisine bu duyarlılığından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.