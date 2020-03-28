Memleketi için tam 500.000 Euro bağışladı!

Dortmund'un kaptanı Marco Reus, Dortmund bölgesindeki işletmeler için yüklü bir bağış yaptı.

Kişisel sosyal medya hesaplarından çekilen videoyu paylaşan Marco Reus Dortmund bölgesindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin koronavirüs nedeniyle maddi zarar görmesi nedeniyle 500 bin euro'yu bağışlayacağını açıkladı. Eşi Scarlett ile birlikte bağışı yaptığını açıklayan Reus ayrıca #HelpYourHometown (Memleketine yardım et) hashtagine de destek verdi.

Almanya'da daha önce de bir çok kulüp ve futbolcu ülkenin çeşitli alanlarında koronavirüsün sebebiyle yaşanan maddi zorluklar için yüklü miktarda bağış yapmıştı.