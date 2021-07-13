‘Memlekete hoş geldiniz’

EDİRNE Valiliği tarafından sınır kapısında oluşturulan dinlenme çadırlarında Osmanlı şerbeti, çay, kahve ve su ikramı yapılıyor. Araçlarıyla uzun yol kat ederek ana vatana ulaşan Avrupalı Türkler, ikram çadırında soluklanıp baba ocağının yolunu tutuyor. Avrupalı Türklerin uzun bir yolculuğun ardından yorgun bir şekilde Türkiye’ye ulaştığını belirten Vali Ekrem Canalp, şunları söyledi: “Sınır kapısındaki gişeler en üst düzeyde ve hızlı alım yapacak şekilde çalışıyor. 2 gün önce gelen haftalık rakamlara baktığımızda günlük 7 bindi. Geçmiş yıllarda günlük 7 bin kişi geldiği zaman takribi 6 saatlik bekleme süreleri vardı. Biz bunu 45 dakikaya düşürdük. Hedefimiz, hızlı, seri şekilde mekanizmaları geliştirmek. Bununla ilgili çalışıyoruz.” Edirne Valisi Ekrem Canalp

“Gurbetçilerimizi Türkiye’ye girişlerde mümkün mertebe bekletmemeyi amaçlıyoruz. Sıra olsa dahi sınır kapısı önünde 3 yıl önce oluşturulan 1500 araçlık otoparkta kendilerine sunulan güzel imkanlarla bekleyebilirler. Kapıkule’den giriş yapan gurbetçilere Sağlık Bakanlığı tarafından aşı imkânı sunuluyor. Gurbetçilerimiz arzu ettikleri şekilde aşı uygulama alanında hiç sıra beklemeden aşılarını olabiliyor. Aynı zamanda ikram çadırları kurduk. Gurbetçilerimize soğuk su, sıcak çay ve kahve, arzu ederlerse soğuk Osmanlı şerbeti ikram ediyoruz. Türkiye’ye girişlerinde yapmak istediğimiz gönülden bir ‘Hoş geldiniz’ diyebilmek, onları gönülden, hoş bir seda ve iyi bir kucaklamayla karşılayabilmektir.” ‘BİZİ ÇOK GÜZEL KARŞILADILAR’

Belçika’da yaşayan Esma Kara 3 yıldır Türkiye’den, sevdiklerinden ayrı kaldığını söyledi. Yakınlarını çok özlediğini belirten Kara, “Yorucu bir yolculuktu ama Türkiye’ye gelip de bayrağımızı görünce her şeyi unuttuk. O kadar yol gittikten sonra Kapıkule’den girişte güler yüzlü, sıcakkanlı karşılama bizi mutlu etti. İkram çadırından kahve aldık, görevlilerle sohbet ettik. Dinlendikten sonra yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Almanya’da yaşayan gelen Mehmet Baş ise Kapıkule’de işlemlerinin kısa sürede yapıldığını ve çok güzel karşılandıklarını anlattı. Valiliğin ikram çadırında dinlendiklerini ifade eden Baş, “Edirne Valiliği’ne teşekkür ediyoruz, bize güzel ikramlarda bulundular. Çok memnun kaldık. Vatanımızda bizi çok güzel karşıladılar. Arabadan inmeden tüm işlemlerimiz yapıldı. Vatan hasretimizi gidermek için şimdi de memleketimize gideceğiz” diye konuştu. Avusturya’dan yola çıkan Yusuf Kara, ikram çadırında güler yüzle karşılandıklarını ve çok memnun kaldıklarını söyledi. Osmanlı şerbeti ve soğuk su ikram edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Kara, “Vatanımıza geldiğimizi hissediyoruz. Devlet babaya teşekkür ederiz” dedi.