Memlekete hoş geldiniz

TÜRKİYE ile Bulgaristan arasındaki sınır kapıları Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy tam kapasite çalışıyor. Kapıkule’de 11 giriş ve 11 çıkış peronu var. Hamzabeyli’de modernizasyon çalışmaları bitmiş. 4 giriş ve 4 çıkış peronu hizmet veriyor. Türkiye’de ilk korona vakası 11 mart tarihinde tespit edildi. Alınan sıkı tedbirlerle salgının yayılması engellenmeye çalışıldı. Okullar tatil edildi, ülkenin kara ve hava tüm sınırları kapatıldı. Dışarı çıkışlar sınırlandı. 24 saatte 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 oldu. Salgını önlemek için alınan tedbirler dahilinde Türkiye’de birçok ilde toplu alanlarda maske takma mecburiyeti var. İl bilim kurullarının uyarıları doğrultusunda maske takmanın zorunlu olduğu illerin sayısı değişebiliyor.



SON 48 SAATTE ALINMIŞ TEST

Avrupa ülkeleri Türkiye’den gelen yolculara 14 gün ev karantinası uyguluyor. Yaşadığınız ülkeye geri dönüşünüzde 14 günlük karantinadan kurtulmanız için Türkiye genelinde korona testleri yapılmaya başlandı. Türkiye’den aldığınız negatif sonuçlu korona testinin Avrupa’da yaşadığınız ülkeye girişte en fazla 48 saat önce alınmış olması şart. Bu raporu Avrupa’da kayıtlı olduğunuz nüfus idaresine ibraz etmeniz gerekiyor. Raporu olmayanlar da kayıtlı bulunduğu nüfus idaresine Türkiye’den geldiğini ve 14 gün ev karantinasına gireceğini bildirmek zorunda. Böylece sağlık yetkilileri sizin karantinada olup olmadığınızı denetlemek istiyor. Elinizde negatif korona raporuna rağmen, çalıştığınız şirketin sizi 15 gün mecburi parasız izne gönderebileceğini hesaba katmanız veya önceden bunu iş yerinizle açıklığa kavuşturmanız gerekir

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK KAPISI

Korona testi yaptırmanız için e-devlet uygulamanızın olması gerekli. 110 TL karşılığında yapılan testlerin sonuçları e-devlet sistemi içerisinde yer alan e-nabız uygulamasında İngilizce olarak size iletiliyor. Korona testi pozitif çıkanların tedavilerinin hiçbir şarta bağlı olmaksızın ücretsiz olarak Türkiye’de yapılacağı açıklandı. Türkiye’nin hemen hemen her ilinde bulunan yetkili korona test hastanelerinin listesine Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Almanya’da başlayan yolculuğumda beş ülkeden geçerek Türkiye’ye vardım. Kapıkule, Avrupa’nın en büyük sınır kapısı. Diğer ülkelerde görmediğim tedbirler burada var. Bütün personel görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Herkeste maske var. Dezenfeksiyon, ateş ölçme, sosyal mesafe gibi zorunlu uygulamalar zaman alıyor. Bekleme süreleri olabilir. Toleranslı davranın. Unutmayın, her şey sizin sağlığınız için. Korona salgını sonrası Türkiye’de herkes hâlâ tedirgin. İnsanlar yavaş yavaş günlük yaşantılarına geri dönmeye başladı. Sokaklarda kendilerine göre tedbir alanlar olduğu gibi, tedbirleri hiç umursamayanlar da var.



GENEL UYARILAR

Bu yaz tatilinde en önemli şey sağlık. Hem sizin hem sevdiklerinizin. Çok dikkatli olun, kurallara uyun, sosyal mesafeye dikkat edin, maske takın, kalabalık ortamlara girmekten kaçının. Yapacağımız akraba, eş-dost ziyaretlerini en aza indirin. “Sevdiklerimizle hasret giderelim” derken onları da kendimizi de üzmeyelim. Kilometrelerce ve saatlerce süren bir yolculuk yaptınız. Yabancı bir ülkeden geliyorsunuz. “Bende virüs yoktur” demeyin. “Ya varsa” diye düşünün. Geri dönmeden önce de testinizi mutlaka yaptırın.

HANGİ İLLERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU?

Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis, Çanakkale, Çankırı ve Niğde’de maske takma zorunluluğu getirildi. Maske takmamanın cezası 900 TL.



HERKESE SAĞLIKLI BİR İZİN DİLERİM

TRAKYA Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak: “Korona salgını sonrası bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de olağanüstü günler yaşanmakta. Sınır kapılarımızda aldığımız tedbirlerle vatandaşlarımıza en iyi ve en sağlıklı hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Giriş ve çıkış yapan vatandaşlarımızla personelimizin sağlığı her şeyden önemli. Kapılarımızdan giren her yolcu sağlık kontrolünden geçirilmekte. Hijyen kurallarına gümrük alanlarımızın tamamında dikkat ediyoruz. Yolcularımız araçlarından indiklerinde lütfen maskelerini taksınlar. Görevli memurlarla aralarındaki sosyal mesafeye dikkat ederek ikaz ve uyarılara riayet etsinler. Korona salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında, bu sene gümrük alanımızdaki canlı kamera uygulaması ve sosyal medya günlük paylaşımlarımız yok. Vatandaşlarımız, sınırlarımızdaki yoğunluk durumlarını Trakya Gümrükleri Müdürlüğü’nün kurumsal sayfasından takip edebilir. Herkese sağlıklı bir izin dönemi dilerim.”



Korona salgını sonrası bu sene başlatılan yeni uygulamayla Türkiye’ye giriş yapan her araç dezenfekte ediliyor.





Sınırdan girişte hemen ateşiniz ölçülüyor, doktorlar sağlık taraması yapıyor. Sağlık sorunu tespit edilenler hazır bekletilen ambulanslarla hastaneye gönderiliyor.





Görevli her personelde maske var. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları istisnasız uygulanıyor. Aracınızdan indiğinizde siz de maskenizi takın, uyarı ve ikazlara riayet edin.



Türkiye’de otoyollarda hız sınırı 120km. Bölünmüş yollarda 110 km. Gidiş-gelişli yollarda ise 90 km. Hız limitlerine mutlaka uyun. Cezalar oldukça yüksek. Sabit ve seyyar radarlarla birlikte, hız koridoru uygulaması ve gişeler arası mesafe ve süre kontrolleri var. Türkiye’de adınıza veya plakanıza kesilen ödemediğiniz trafik ya da idari para cezaları sistemin devreye alındığı sınır kapılarında sorgulanmaya başlandı.



HGS VE OGS cezası bulunan yabancı plakalı araçların Türk gümrüklerinden çıkış yapmasına izin verilmiyor. Çıkış yapmadan önce www.webihlaltakip.kgm.gov.tr adresinden ve e-devlet bilgilerinizden sorgulama yapın.





185 güne dikkat

Yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımız beraberlerinde getirdikleri taşıtlarını iki yıl süre ile Türkiye’de bırakabiliyor. Korona salgını sonrası Türkiye’de bulunan araçların iki yıllık süreleri uzatıldı. Yasa, emekli olanlar ve olmayanlar için değişik mevzuatlar içeriyor. e-devlet şifrenizle durumunuzu sorgulayabilirsiniz.

SILA YOLU İLAVESİ / YAKINDA



