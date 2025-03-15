Meloni’den Ukrayna’nın üye olmadan NATO’nun güvenlik kapsamına alınması önerisi

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İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meloni’nin, İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından düzenlenen ve Ukrayna’nın gelecekteki egemenliği ve güvenliğini garanti altına alacak adil ve kalıcı bir barış için taahhütleri ele alan video konferans toplantısına katıldığı belirtildi. Açıklamada, “Meloni, İtalya’nın, Avrupa ve Batılı ortaklarıyla ve ABD ile beraber, güvenilir ve etkili güvenlik garantilerinin tanımlanması için çalışmaya devam edeceğini teyit etti. Ancak İtalya’nın olası bir askeri gücün sahada konuşlandırılmasına katılmasının öngörülmediğini de açıkça belirtti.” ifadeleri kullanıldı.