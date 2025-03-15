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Meloni’den Ukrayna’nın üye olmadan NATO’nun güvenlik kapsamına alınması önerisi

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#Meloni#Ukrayna#AVRUPADAN HABERLER
Meloni’den Ukrayna’nın üye olmadan NATO’nun güvenlik kapsamına alınması önerisi
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 16:10

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna’ya etkili güvenlik garantilerinin tanımlanması için çalışacaklarını ancak İtalya’nın bu ülkede konuşlandırılması muhtemel bir askeri güce katılmasının öngörülmediğini bildirdi.

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İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meloni’nin, İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından düzenlenen ve Ukrayna’nın gelecekteki egemenliği ve güvenliğini garanti altına alacak adil ve kalıcı bir barış için taahhütleri ele alan video konferans toplantısına katıldığı belirtildi. Açıklamada, “Meloni, İtalya’nın, Avrupa ve Batılı ortaklarıyla ve ABD ile beraber, güvenilir ve etkili güvenlik garantilerinin tanımlanması için çalışmaya devam edeceğini teyit etti. Ancak İtalya’nın olası bir askeri gücün sahada konuşlandırılmasına katılmasının öngörülmediğini de açıkça belirtti.” ifadeleri kullanıldı.

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#Meloni#Ukrayna#AVRUPADAN HABERLER

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