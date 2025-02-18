Meloni’den Avrupa Adalet Divanı’na uyarı: Sınır dışı politikalarını riske atmayın

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BAŞKENT Roma’da İtalyan valilere ve emniyet müdürlerine yönelik düzenlenen konferansa katılan Meloni, burada yaptığı konuşmada, “Güvenli ülkelerle ilgili mevzuatın açıklığa kavuşturulması ve Avrupa Adalet Divanı’nın, sadece İtalya’nın değil, AB’ye üye tüm devletlerin geri gönderme politikalarını riske atacak kararlar almaktan kaçınması önemli olacak” diye konuştu. İtalya’daki güvenli ülke yasasının uygulanmamasına neden olan “Avrupa mevzuatının, İtalyan yasalarına üstünlüğü argümanının kendisine zayıf göründüğünü” belirten Meloni, Almanya’nın “Afganistan’a geri göndermeleri yaptığını ve bunun Alman yargıçlar tarafından Avrupa yasalarına aykırı olarak değerlendirilmediğini” ifade etti.

‘ARNAVUT PROJESİNE DEVAM EDECEĞİZ’

Meloni, düzensiz göç akınları konusunda, “Vatandaşların büyük çoğunluğunun talebi çok net. Bizim için entegrasyon eksikliğini ve güvensizlik yaratan yasa dışı göçü durdurmamız için çağrıda bulunuyorlar” dedi. İtalya’nın, AB üyesi olmayan Arnavutluk ile Kasım 2023’te yaptığı; düzensiz göçmenleri bu ülkede işleme tabi tutarak göçü caydırmayı amaçlayan tartışmalı protokole de değinen Meloni, “Ortaya çıkan her engel için bir çözüm bulmaya kararlıyız. Bu protokole inandığımız için ve aynı zamanda siyasetin yönetme hakkı ile sorumluluk alma görevine sahip olduğunu savunduğumuz için Arnavutluk projesine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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ROMA-TİRAN ANLAŞMASI

Roma ile Tiran arasındaki protokol çerçevesinde İtalya tarafından Arnavutluk’ta kurulan göçmen merkezleri, Ekim 2024’te faaliyete alınmış ancak şu ana kadar İtalyan mahkemelerinin yürütmeyi durduran kararlarına takılmıştı. Bugüne kadar Arnavutluk’a gönderilen 3 farklı düzensiz göçmen grubu, Avrupa Adalet Divanı’nın güvenli ülkelerle ilgili kararının beklenmesi nedeniyle İtalya’ya geri getirilmişti. Avrupa Adalet Divanı’nın söz konusu kararını gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

GERİ GÖNDERMELERİ ARTIRIN ÇAĞIRISI

İtalyan ANSA ajansının kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ülke genelindeki valiler ile emniyet müdürlerinin katıldığı konferansta, hükümetin düzensiz göçle mücadele politikaları çerçevesinde yasa dışı göçmenlerin geri gönderilmesini artırmaya yönelik güçlü bir çağrıda bulunuldu. Söz konusu konferansta paylaşılan İçişleri Bakanlığı verilerinde de 2024 yılında gözaltına alınan ya da hakkında işlem yapılan 822 bin 801 kişiden yüzde 34,72’sinin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.