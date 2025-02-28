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Meloni, Sisi’yle telefonda görüştü

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#Meloni Sisi#Giorgia Meloni#Abdulfettah Es-Sisi
Meloni, Sisi’yle telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 10:13

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, telefon görüşmesinde Orta Doğu’daki durumu ve iki ülke ilişkilerini ele aldı.

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Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Meloni ve Sisi’nin telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Açıklamada, “İki lider, Orta Doğu’daki durumu değerlendirdi ve Gazze’nin istikrara kavuşturulması ve yeniden inşası için çalışmaya devam etmenin gerekliliği konusunda mutabakata vardı. Ayrıca, bölgedeki kalıcı ve adil bir barışa ulaşmak amacıyla siyasi diyaloğun yeniden canlandırılması gerektiğini vurguladılar” ifadeleri kullanıldı.

GÖÇ DOSYASI GÜNDEME GELDİ
İtalya’nın Afrika’ya yönelik kalkınma hamlelerini içeren “Mattei Planı”na da işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Görüşmede, İtalya’nın Mattei Planı çerçevesinde eğitim, mesleki eğitim, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarım alanlarında başlattığı girişimler başta olmak üzere, ikili işbirliğinin ana konuları ele alındı. Ayrıca, Avrupa Birliği-Mısır Mutabakat Zaptı doğrultusunda göç dosyasıyla ilgili işbirliği de gündeme geldi.”

 

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#Meloni Sisi#Giorgia Meloni#Abdulfettah Es-Sisi

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