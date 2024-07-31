Melis’e vurun, diğerlerine susun

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BSW’YE SUSKUN KALDILAR
Yeni bir parti kurmak istediği yönündeki söylentiler yoğunlaşırken Sahra Wagenknecht 9 milletvekili arkadaşıyla birlikte 23 Ekim 2023 tarihinde de Sol Parti’den resmen istifa ettiler.
Ve çok geçmeden de 8 Ocak 2024’te “Birlik Sahra Wagenknecht - Sağduyu ve Adalet” (BSW) adı altında yeni bir parti kurdular.
Sahra Wagenknecht de, diğerleri de Sol Parti’den milletvekili seçildikleri halde, onlara “Milletvekilliğini de bırakın!” diye yüklenen olmadı.
Sol Partili bazı politikacılar bunu dillendirseler de kimseciklerden doğru dürüst tepki gelmedi.
Medyacılar da “Almanya’da partilerin değil, kişilerin bir yasama dönemi için milletvekili seçildiklerini ve partilerinden istifa etseler bile milletvekilliğini sürdürmelerinin yasal olduğunu” bildikleri için haklı olarak yüklenmediler.
Yani bir yerde Melis Sekmen’i yerden yere vuranlar, BSW’lilere karşı suskun kalmayı yeğlediler.
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Almanya’da daha önceki yıllarda da parti değiştiren politikacılar olmuştur.
Dönemin Başbakanı Konrad Adenauer’in “Almanya’nın yeniden silahlandırılması” politikasına karşı çıkan ve CDU’nun kurucularından olan Gustav Heinemann, partisinden istifa edip 1952 yılında SPD’ye geçti.
1969 yılında da Almanya’nın Cumhurbaşkanı seçildi.
Sol Parti’den ayrılarak kendi ismini taşıyan BSW’yi kuran Sahra Wagenknecht’in eşi Oskar Lafontaine, dönemin Almanya Başbakanı SPD’li Gerhard Schröder’le ters düştüğü için 1999 yılında yapmakta olduğu Federal Maliye Bakanlığını da milletvekilliğini de bırakarak istifa etti.
Daha sonraki yıllarda İş ve Sosyal Adalet Seçim Alternatifi (WAGS) kurucuları arasında yer aldı.
KİMSE ATEŞ PÜSKÜRMEDİ
Bir dönemler Eş Başkan olarak görev yaptığı Sol Parti’yi de 2022 yılında terk etti.
Bir dönemler Kızıl Ordu Cephesi (RAF) teröristlerinin avukatlığını yapan ve Yeşiller’in kurucularından olan Otta Schily de 1989 yılında partiyi terk etti.
1990 yılında SPD’den Federal Meclis milletvekili seçildi ve 1998-2005 yıllarında Schröder kabinesinde Federal Meclis milletvekili olarak görev yaptı.
Bir dönemler FDP Genel Sekreteri olarak görev yapan Günter Verheugen, partisinin “cephe değiştirip” CDU/CSU ile hükümet kurmasına tepki gösterip 1972 yılında istifa etti.
Aynı yıl SPD’ye geçerek milletvekili seçildi.
1999 yılında da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri olarak görev aldı.
Kimsecikler de “cephe değiştiren” bu politikacılara ateş püskürmedi.