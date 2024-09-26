Melisa’ya Tokat’taki kuzeni umut oldu

İHA
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 11:18
İzmir’de, nadir görülen ‘karoli’ hastalığına yakalanan ve zaman içerisinde karaciğer nakli olması gereken 24 yaşındaki Melisa Altınışık’a dayısının oğlu umut oldu. Naklin ardından hayata tutunan genç kız, “Kuzenim benim için kendini feda etti. Benim bir abim var. Artık ikinci abim de kuzenim” dedi.
ALMANYA’da yaşayan üniversite öğrencisi ve bir spor kulübünün kadın futbol oyuncusu Melisa Altınışık, birtakım şikâyetleri sebebiyle Almanya’da hastaneye gitti. Yapılan tetkikler sonucu genç kızda safra kesesi taşı olduğu tespit edildi. Şikâyetleri devam eden Altınışık’a Aralık 2023’te ise nadir görülen ‘karoli’ hastalığı teşhisi konuldu. Talihsiz kız bu süreçte yaklaşık 1 yıl boyunca sık sık hem enfeksiyona yakalandı hem de hastanede yatarak tedavi gördü. Durumu gittikçe ciddileşen Altınışık’a son olarak ‘acil karaciğer nakli yapılması gerektiği’ söylendi. Ardından Almanya’da nakil için bekleme listesine alınarak bir süre donör bekledi. Daha sonra genç kıza Tokat’ta yaşayan dayısının oğlu Oğuzhan Yazıcı (27) donör oldu. Donörün bulunmasıyla tedavi için Türkiye’ye gelen Altınışık’ın ameliyatı özel bir hastanede Prof. Dr. Murat Kılıç ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Altınışık şimdi ise sağlığına kavuşup hem üniversiteyi bitirmeyi hem de futbol alanında ilerlemeyi hedefliyor.Melisa’nın ameliyatını Prof. Dr. Murat Kılıç ve ekibi gerçekleştirdi.
‘CİĞER KARDEŞİYİZ’
Rahatsızlandığı günden beri çok ağır enfeksiyonlar geçirdiğini belirten Melisa Altınışık “Kuzenim benim için kendini feda etti. Bu kadar istekli olması beni gerçekten çok gururlandırdı. Çok güzeldi, çünkü insan sağlığına kavuşuyor. Benim bir abim var. Artık ikinci abim de kuzenim. Ciğer kardeşimiz artık” dedi.
Altınışık’a donör olan kuzeni Oğuzhan Yazıcı ise şunları söyledi: “Bence herkesin yapması gereken bir şeyi yaptığıma inanıyorum. Çünkü ister istemez ilk başlarda içimde korku vardı. Ama korkularımızın önümüze geçmesine izin vermememiz lazım. Çünkü hayat kurtarmak herkese sunulan bir fırsat değil. Bence elinde böyle bir fırsat olan, korkularının önüne geçmeli. Sonuçta karşılığında hiçbir şey beklemeden bir can kurtarıyorsunuz.” 5-6 ay boyunca işine geri döneceğini düşünmediğini söyleyen Yazıcı, 6 ay değil 6 yıl bile olsa bu duruma değeceğini ifade etti.
‘ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ BİR HASTAMIZDI’
Prof. Dr. Murat Kılıç
da “Melisa da son 1 yılını devamlı hastanelerde geçirmişti. Safra yollarına 6-7 kez müdahale edildi. Ölümden dönmüş bir hastamızdı. Nakil iyi geçti. 1 haftası doldu ve organ vücuda tutunmuş gözüküyor. Bir aksilik olmazsa birkaç gün içinde taburcu etmeyi planlıyoruz. Biz organ nakillerinde dünyada en ileri ülkelerden birisiyiz. Özellikle canlı vericiler büyük avantaj. Melisa’nın da kuzeninin olması, hemen canlı vericiye yönlendirdi. Oradaki doktorlar da Türkiye’de olmasını söylemişler. O da araştırıp bize geldi” diye konuştu.