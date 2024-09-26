Melisa’ya Tokat’taki kuzeni umut oldu

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ALMANYA’da yaşayan üniversite öğrencisi ve bir spor kulübünün kadın futbol oyuncusu Melisa Altınışık, birtakım şikâyetleri sebebiyle Almanya’da hastaneye gitti. Yapılan tetkikler sonucu genç kızda safra kesesi taşı olduğu tespit edildi. Şikâyetleri devam eden Altınışık’a Aralık 2023’te ise nadir görülen ‘karoli’ hastalığı teşhisi konuldu. Talihsiz kız bu süreçte yaklaşık 1 yıl boyunca sık sık hem enfeksiyona yakalandı hem de hastanede yatarak tedavi gördü. Durumu gittikçe ciddileşen Altınışık’a son olarak ‘acil karaciğer nakli yapılması gerektiği’ söylendi. Ardından Almanya’da nakil için bekleme listesine alınarak bir süre donör bekledi. Daha sonra genç kıza Tokat’ta yaşayan dayısının oğlu Oğuzhan Yazıcı (27) donör oldu. Donörün bulunmasıyla tedavi için Türkiye’ye gelen Altınışık’ın ameliyatı özel bir hastanede Prof. Dr. Murat Kılıç ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Altınışık şimdi ise sağlığına kavuşup hem üniversiteyi bitirmeyi hem de futbol alanında ilerlemeyi hedefliyor.

Melisa’nın ameliyatını Prof. Dr. Murat Kılıç ve ekibi gerçekleştirdi.

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‘CİĞER KARDEŞİYİZ’

Rahatsızlandığı günden beri çok ağır enfeksiyonlar geçirdiğini belirten Melisa Altınışık “Kuzenim benim için kendini feda etti. Bu kadar istekli olması beni gerçekten çok gururlandırdı. Çok güzeldi, çünkü insan sağlığına kavuşuyor. Benim bir abim var. Artık ikinci abim de kuzenim. Ciğer kardeşimiz artık” dedi.