Melis Sekmen Yeşiller'den CDU’ya geçti

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SEKMEN, pazartesi akşam saatlerinde Yeşiller üyeliğinden ve Yeşiller Parlamento Grubu’ndan istifa ettiğini açıkladı. Federal Meclis üyesi, “Kararım uzun bir sürecin sonucudur” dedi ve bunu “İleriye doğru bir adım” olarak nitelerken, “Siyasetin nasıl ve hangi tarzda yapıldığına dair fikrim gelişti” diye konuştu. 30 yaşındaki Melis Sekmen, insanların fikirlerini ve endişelerini kalıplara sokulmadan ifade edebilecekleri bir tartışma kültürüne ihtiyaç duyulduğunu söylerken, “Bu sesler siyasetin aşırı uçlarından değil, güçlü bir merkezden gelmelidir” dedi. Sekmen, insanları geçmişleriyle değil eylemleriyle, yaptıkları işlerle tanımlamanın CDU’nun yeni temel programının temsil ettiği şey olduğunu vurguladı. Parti değiştirmeyle ilgili ilk haberi duyuran ‘Table Media’, parti çevrelerine dayandırdığı haberinde Sekmen’in Yeşiller Partisi’nin ekonomi politikasından duyduğu hayal kırıklığı nedeniyle haftalar önce CDU ile temasa geçtiğini bildirdi. Habere göre Sekmen, CDU/CSU Meclis Grubu Başkanı Friedrich Merz ve Federal Meclis’teki Baden-Württemberg Meclis Grubu Başkanı Andreas Jung ile CDU’ya geçişi hakkında konuştu.

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‘CDU İLE PEK ÇOK ORTAK NOKTASI VAR’

Yeşiller Meclis Grubu Parlamento Sekreteri İrene Mihaliç, meslektaşının bu kararından üzüntü duyduğunu belirtti. Redaktionsnetzwerk Deutschland gazetesine demeç veren Mihaliç, “Parlamento grubu içinde şimdi bu konuyla örgütsel olarak nasıl başa çıkacağımızı tartışacağız” dedi. CDU lideri Merz, Parlamento Grubu’nun Sekmen’i yakında yeni bir üye olarak karşılamayı dört gözle beklediğini söyledi. Merz, “Aile geçmişi ve konularıyla Sayın Sekmen’in CDU’nun temsil ettiği şeylerle pek çok ortak noktası var. Biz ülkemizde çalışkan insanlar için politika yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Melis Sekmen’in bu hafta içinde Mannheim’daki CDU ilçe teşkilatına üye olmak için başvuruda bulunacağı belirtildi. Mannheim doğumlu Melis Sekmen, 2011’den beri Yeşiller Partisi üyesi. Sekmen 2014 yılında Mannheim Belediye Meclisi’ne seçildi ve 2021 yılından bu yana Federal Meclis üyesi. Burada Yeşiller’in ekonomi komisyonu yöneticiliğini yapıyor. Ayrıca 2022’den bu yana parlamentodaki ‘Girişimcilik ve Start-ups’ grubunun başkanlığını yapıyor.